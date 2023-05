Rohlig Suus najemcą magazynu MDC2

Firma Rohlig Suus Logistics wynajęła w MDC² Park Gliwice 20 393 mkw., w tym 19 773 mkw. powierzchni magazynowej i 420 mkw. powierzchni biurowej i socjalnej. Łączna powierzchnia 3 budynków magazynowych całego parku przekroczy 57 000 mkw.

Rohlig Suus Logistics to jeden z najszybciej rozwijających się, wiodących na rynku operatorów logistycznych w Polsce. Firma funkcjonuje na rynku logistycznym od ponad 30 lat, zarządzając logistyką i łańcuchami dostaw na sześciu kontynentach. Firma zatrudnia ponad 2000 pracowników w ponad 30 oddziałach w Europie

- Wybraliśmy MDC² Park Gliwice ze względu na jego lokalizację, ale także bardzo wysoką punktację w certyfikacji BREEAM New Construction. Kwestie ESG są niezwykle ważne w strategii rozwoju SUUSa. Chcemy, aby nasze obiekty były „zielone”, ale także odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników czy kierowców, co także ma wpływ na zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług – mówi Sylwester Wzorek, Senior Facility Manager w Rohlig Suus Logistics.

- Z roku na rok dostrzegamy coraz większy rozwój województwa śląskiego, dlatego zdecydowaliśmy się na nowy większy magazyn w MDC² Park Gliwice. Niezwykle ważne jest dla nas także położenie obiektu, na przecięciu szlaków komunikacyjnych: autostrad A1 i A4 – komentuje Grzegorz Łukaszek, Branch Director Katowice w Rohlig Suus Logistics. - Inwestycja ta znacznie zwiększy nasze zdolności operacyjne, co pozwoli usprawnić nasze usługi, które w regionie kierujemy m.in. do klientów z branży automotive – dodaje.

Zarówno MDC2, jak i Rohlig Suus Logistics dbają o to, aby strategie biznesowe były realizowane w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Polityka ESG w obu spółkach ma nadrzędne znaczenie i uwzględnia ona kwestie środowiskowe, dobrostan klientów, dostawców i pracowników.

Na terenie gliwickiej inwestycji znajduje się strefa Rest & Move - innowacyjna na polskim rynku koncepcja otoczenia parku magazynowego promująca zdrowy styl życia i poprawiająca warunki pracy wszystkich użytkowników obiektów magazynowych dewelopera. Proponowane jej odbiorcom elementy obejmują siłownię zrealizowaną we współpracy z fundacją „TruckersLife” i boisko wielofunkcyjne, a także miejsca do odpoczynku w tym także piece grillowe.

- W obszarze najmu powstanie strefa socjalna dedykowana odwiedzającym Rohlig Suus Logistics. Jest to wyjątek na polskim rynku, który wraz z rozwojem polityki ESG w branży zyskuje coraz większe znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do grupy zawodowej, jaką stanowią kierowcy samochodów ciężarowych. Dbałość o ich dobrostan leży w interesie wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy logistyczne. W ramach podobnej koncepcji MDC² przygotowuje otoczenie całego kompleksu. W tym celu powstanie specjalna strefa Rest&Move, a w niej zostaną uruchomione siłownia, w ramach partnerstwa z fundacją TruckersLife, boisko typu multisport oraz miejsca do odpoczynku. Ideą projektu Rest&Move jest promocja zdrowego stylu życia i poprawa warunków pracy wszystkich korzystających z obiektu magazynowego dewelopera – wyjaśnia Katarzyna Dudzik, Development Director w MDC².

MDC² Park Gliwice jest tworzony z uwzględnieniem wytycznych certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Outstanding. Tak wysoka ocena jest możliwa dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań podwyższających efektywność energetyczną budynków, a także dzięki przemyślanemu otoczeniu bogatemu bioróżnorodnie i przygotowanemu z myślą o dobrostanie pracowników.

Rohlig Suus rozpocznie swoją działalność w MDC² Park Gliwice jesienią tego roku.

Inwestorem projektu jest niemiecki fundusz, którego aktywami zarządza Invesco Real Estate. W transakcji najmu doradzała agencja Triflow oraz kancelaria Greenberg Traurig.

Rohlig Suus Logistics SA jest liderem kompleksowych rozwiązań logistycznych w Polsce. Od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom efektywne rozwiązania w zakresie zarządzania logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. Firma odpowiada na potrzeby rynku, pomagając klientom zwiększać konkurencyjność i wydajność operacji. Zatrudnia ponad 2000 pracowników w ponad 30 oddziałach w Polsce i w Europie.

MDC² to polski deweloper powierzchni logistyczno-magazynowych założony w 2021 roku przez doświadczonych profesjonalistów z branży nieruchomości komercyjnych. Zespół MDC2 liczy obecnie 21 osób, które w ciągu ostatnich 20 lat zbudowały w Polsce ponad 3,8 mln mkw. magazynów. Firma buduje nowoczesne ekologiczne budynki logistyczne w Polsce – drugim najszybciej rozwijającym się rynku logistycznym w Europie.

Obecne inwestycje MDC² to MDC² Park Gliwice (57 000 mkw.), MDC² Park Łódź South (80 000 mkw.) i MDC² Park Kraków South (90 000 mkw.) – wszystkie są w pełni finansowane i będą oddane do użytku w 2023 roku. Firma kładzie szczególny nacisk na aspekty ESG we wszystkich swoich działaniach, uwzględniając wykorzystanie zasobów naturalnych w celu zminimalizowania śladu węglowego.