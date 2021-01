Rok 2021: możemy liczyć na podwojenie obrotów e-handlu

E-commerce, a tym samym rynek przesyłek, będzie doświadczać dynamicznych wzrostów, przebijając kolejne rekordy udziałów w ogólnym handlu detalicznym. Za tym scenariuszem przemawia np. benchmark z Wielkiej Brytanii, gdzie udział e-commerce w handlu wynosi około 27% – mamy więc w Polsce przestrzeń na dalszy rozwój, a nawet podwojenie obrotów w e-handlu.

Patrząc na zmiany społeczne, które są pochodną pandemii, ale pozostaną z nami na dłużej – można przewidywać, że konsumenci – w trosce o własne bezpieczeństwo, wygodę i z przyzwyczajenia, będą coraz częściej i chętnie korzystać z usług bez wychodzenia z domu.

- Dla e-commerce i branży kurierskiej oznacza to rozwój rozwiązań umożliwiających obsługę bezkontaktowych dostaw i zwrotów lub realizację zamówień bez konieczności wizyt w oddziałach firm. W Sendit.pl rozwijamy ofertę szybkich integracji dla e-commerce, które optymalizują koszty organizacji logistyki w e-sklepie już na wczesnym etapie rozwoju, dając zaawansowane i sprawdzone narzędzia do obsługi e-logistyki - mówią przedstawiciele platformy bliskapaczka.pl, należąca do Sendit.

Warto również śledzić poczynania Grupy Allegro – wystarczy przyjrzeć się publikowanym przez nich ogłoszeniom o pracę, z których jasno wynika, że strategią Grupy stała się budowa własnej sieci punktów nadawczo-odbiorczych.

Kolejnym zjawiskiem, któremu warto się przyjrzeć będzie obsługa zamówień artykułów spożywczych

– w przypadku rozwiązań dla biznesu, DPD prowadzi pilotażowy projekt DPD Food na terenie aglomeracji warszawskiej, a Lodówkomaty InPost są, póki co, dostępne wyłącznie w dwóch miastach – Warszawie i Krakowie. Kolejne miesiące lub lata to rozwój usług dedykowanych dla branży FMCG. Warto także wspomnieć przy tej okazji o ekspansji Frisco, które weszło ze swoją ofertą do Wrocławia czy o rozwoju sklepów samoobsługowych na terenie całej Polski.

- Niezmiennie ważnym trendem – nie tylko w naszej branży, ale globalnie będzie zwrot w stronę ekologii, zielonego transportu czy postępujące zmiany technologiczne i digitalizacja. Jestem ciekawy, co jeszcze przyniosą nadchodzące miesiące - podsumowuje Wojciech Kliber, Wiceprezes Zarządu Sendit Sp. z o.o.