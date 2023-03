Romet przyspiesza w e-commerce. Rusza nowy system sprzedaży B2C i B2B

- Planując długofalowy rozwój spółki ROMET zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym - podjęliśmy decyzję o wdrożeniu nowego systemu B2C i B2B na platformie merce.com - komentuje Grzegorz Grzyb, wiceprezes zarządu spółki ROMET.

Romet chce zwiększyć sprzedaż zagraniczną

Strategia spółki ROMET skupiona jest na rozwoju nowych produktów oraz intensyfikacji sprzedaży zagranicznej. Nowy system B2C będzie wspierał te cele między innymi poprzez poprawienie szybkości działania sklepu, zoptymalizowanie ścieżki klienta czy rozbudowę zarządzania informacją o produkcie w wielu miejscach. Z kolei w rozwiązaniu B2B dla polskich i zagranicznych dealerów położono nacisk na uproszczenie rozliczeń, łatwiejszy system kontraktacji oraz usprawnienie pracy poprzez automatyzację szeregu procesów.

- Kolejnym krokiem będzie wdrożenie usługi ship from store, czyli realizowanie zamówień online ze sklepów stacjonarnych. Połączenie offline z online pozwoli klientom uzyskać dostęp do końcówek kolekcji, ostatnich sztuk asortymentu, a dla ROMET stworzy większą bazę produktową w e-commerce. Z kolei - wspólnie z dystrybutorami marki zaplanowana do wdrożenia jest usługa Click & Collect, która ułatwi logistykę i zwiększy dotarcie do konsumentów łączących w doświadczeniu zakupowym online i offline — twierdzi Paweł Szewczyk, wiceprezes zarządu merce.com.

- Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sprzedaż online wpisują się w strategię rozwoju i cel, którym jest monitorowanie, rozwijanie i optymalizowanie narzędzi niezależnie od miejsca i sposobu zakupów. Platforma e-commerce, która potrafi adaptować się do oczekiwań klientów, jest do tego niezbędna — dodaje Grzegorz Grzyb.

Co wiemy o firmie Romet

ROMET to firma rodzinna ze 100% polskim kapitałem i ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji rowerów. W swoich fabrykach wytwarza rocznie ok. 400 tys. jednośladów, co stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce. Połowa tego wolumenu trafia na rynki eksportowe do 50 krajów na świecie.

Merce.com wspiera największe marki w transformacji cyfrowej. Z jej rozwiązań e-commerce klasy enterprise korzystają takie brandy jak New Balance Polska, OCHNIK czy 5.10.15.