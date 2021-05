Rosja ukarała Facebooka grzywną w wysokości 26 mln rubli, a Google 6 mln rubli

Rosyjski sąd poinformował we wtorek, że ukarał portal społecznościowy Facebook grzywną w wysokości 26 milionów rubli (353 902 USD) za nieusunięcie treści, które Moskwa uważa za nielegalne. Na Google nałożył trzy grzywny w wysokości 6 mln rubli - piszą wirtualnemedia.pl

Google został przez rosyjski sąd uznany winnym popełnienia trzech przestępstw administracyjnych i musi zapłacić 2 miliony rubli za każde z nich. Zarzuty dotyczą postów, które według sędziów zachęcały nieletnich do przyłączenia się do mających miejsce w styczniu protestów, gdy ludzie w całej Rosji wyszli na ulice, by wesprzeć kremlowskiego krytyka Aleksieja Nawalnego po tym, jak został zatrzymany.

