Rośnie konkurencja dla Aldi i Lidla. Wirtualny dyskont tworzy przyczółek w Berlinie

Niemieckie supermarkety muszą w tym roku dostosować się do nowej sytuacji z dodatkowym konkurentem na rynku. Oda obiecuje dostarczyć wszystkie zakupy bezpośrednio do domu. Norweska firma chce, aby oferta była duża, a ceny niskie.

Inwestorzy widzą duży potencjał na rynku niemieckim i finansują ekspansję Ody 145 mln euro - informuje firma. Pod koniec stycznia sklep internetowy ma dostarczyć pierwsze zamówienia w wybranych dzielnicach Berlina.

Po teście firma uruchomi supermarket internetowy dla wszystkich berlińczyków. Do końca 2023 roku planuje otworzyć więcej centrów dystrybucyjnych i zaopatrywać średniej wielkości miasta w odległości dwóch do dwóch i pół godziny jazdy od Berlina. Stąd już krok za polską granicę.

Pierwsze centrum w miejscowości Ragow Mittenwalde (ok. 80 km od polskiej granicy) zostało ukończone po ponad roku tworzenia. Według firmy powstanie tam nawet 800 nowych miejsc pracy. Oznacza to, że Oda może wejść na niemiecki rynek e-commerce przed takimi dyskontowymi gigantami, jak Aldi.

Aldi eksperymentuje z dostawą artykułów spożywczych w USA od 2018 roku. Nie wiadomo, kiedy opcja zostanie wprowadzona w Niemczech, ponieważ dyskont dostarcza swoim klientom w tym kraju wyłącznie produkty niespożywcze.

Oda chce oferować klientom markowe produkty po niskich cenach

Założona w 2013 roku norweska Oda dotarła w zeszłym roku do Finlandii. Teraz kolej na rynek niemiecki. Supermarket istnieje tylko wirtualnie, można w nim dokonywać zakupów za pośrednictwem aplikacji – donosi chip.de.

Jeśli klient złoży zamówienie do godziny 12:00, zostanie ono dostarczone następnego dnia. Dostawy są realizowane od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00. Przy czym Oda planuje zaoferować w przyszłości realizację dostawy zamówienia jeszcze w dniu jego złożenia.

Z ponad 9 tys. produktów Oda ma większą ofertę niż internetowa konkurencja na terenie Niemiec. Z drugiej strony norweski internetowy sklep spożywczy nie powinien być lekceważony przez takie dyskonty, jak Aldi czy Lidl. Oda chce bowiem nie tylko oferować klientom markowe produkty, ale także po naprawdę niskich cenach.

- W Norwegii staliśmy się liderem rynku w kategorii żywności online w ciągu ostatnich dziewięciu lat dzięki zaawansowanemu systemowi logistycznemu. Wierzymy, że zapewni nam to sukces także na rynku niemieckim – mówi cytowana przez niemiecki portal rzeczniczka Ody Timea Rüb.

Rynek niemiecki pozostaje w tyle w porównaniu z innymi krajami

Oda idzie za powszechnym trendem. Coraz więcej osób robi zakupy spożywcze w internecie. Federalne Stowarzyszenie Handlu Elektronicznego i Sprzedaży Wysyłkowej w Niemczwch (bevh) stwierdza w badaniu, że internetowa sprzedaż artykułów spożywczych wzrosła o 47 proc. w latach 2020-2021.

- Jednocześnie potencjał populacji w Niemczech jest duży. Dzięki naszemu scentralizowanemu modelowi logistycznemu jesteśmy przygotowani do zaopatrywania dużych części kraju. Nawet lepiej niż na słabo zaludnionym norweskim rynku krajowym – komentuje Timea Rüb.

Pomimo dużego potencjału, rynek niemiecki pozostaje w tyle w porównaniu z innymi krajami. Jest więc jeszcze wiele do zyskania dla nowych dostawców.

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) i Accenture podają we wspólnym badaniu, że w 2022 r. udział sprzedaży żywności przez internet w całym handlu żywnością w Niemczech jest wciąż dość mały i wynosił w 2022 r. niecałe 3 proc. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, jak Wielka Brytania i Francja, gdzie jest znacznie wyższy.

Dyskonty, jak Aldi i Lidl, pozostają w tyle – ocenia chip.de. Tymczasem nowi konkurenci, którzy wcześnie wejdą na rynek, mogą szybko zapewnić sobie duże w nim udziały.

- Aby pozostać rynkowym liderem, potrzebne są nie tylko inwestycje, ale i przewaga czasowa -podkreśla cytowana przez chip.de Eva Stüber, ekspert ds. handlu detalicznego żywnością.