Rośnie konkurencja na rynku e-grocery, ale udział tej branży w e-commerce wciąż nieduży

E-grocery rozwija się w imponującym tempie, fot. Shutterstock

Tempo przyrostu e-sklepów spożywczych było w 2020 największe - wyniosło aż 112 proc. rok do roku - wynika z raportu „Nowy świat e-commerce" przygotowanego przez Shopera. Następne pod względem dynamiki wzrostu były kategorie Zdrowie i uroda (37 proc.) oraz Upominki i akcesoria (27 proc.).

Niezmiennie, od kilku lat połowa polskiego e-commerce skoncentrowana jest w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim. W 2020 było to niemal 48 proc. wszystkich aktywnych sklepów na platformie Shoper. Różnice pomiędzy województwami,w stosunku do poprzedniego roku, są niewielkie, wynoszą średnio 0,3-0,4 proc. W większości przypadków są to wzrosty. Niewielkie spadki odnotowały jedynie województwa: łódzkie (z 6,2 proc.), mazowieckie (z 21,2 proc.), podkarpackie (z 3,8 proc.), podlaskie (z 2,1 proc.).



Z danych Shoper wynika, że ponad połowa sklepów internetowych to działalność jednoosobowa (53 proc.), niemal co trzeci prowadzony jest we współpracy z bliską osobą - partnerem, członkiem rodziny. Pozostałe e-biznesy to przedsięwzięcia zatrudniające więcej niż dwie osoby (19 proc.).

Największy przyrost sklepów w stosunku do 2019 roku - bo aż o 112 proc. odnotowano wśród oferujących produkty spożywcze. O 37 proc. więcej niż w 2019 powstało sklepów z segmentu Zdrowie i uroda. Sporą dynamikę odnotowały także takie branże jak Upominki i akcesoria oraz Dom i ogród - gdzie liczba sklepów wzrosła o 26-27 proc. w porównaniu do 2019 roku. O 21-22 proc. więcej e-sklepów odnotowały także branże Ubrania, Książki i Multimedia oraz Dzieci. Wzrosty te na pewno po części są obrazem naturalnego rozwoju e-commerce - niemniej tempo okazało się większe niż w latach poprzednich. Może to być wynikiem pandemii - potrzeby konsumpcyjne Polaków nie uległy zmianie - za to ze względu na sytuację zmieniły się nawyki zakupowe.

Udział branży Delikatesy w całościowej liczbie sklepów internetowych jest nieduży. To łącznie 3% wszystkich e-biznesów na platformie Shoper. Niemniej sklepy sprzedające asortyment spożywczy wykazały się największym procentowym przyrostem nowych e-spożywczaków. Najbardziej wyróżniające się pod tym względem były miesiące marzec i kwiecień. Żadna inna branża nie odnotowała takich wzrostów, choć dla większości wspomniane dwa miesiące były okresem największych przyrostów pod względem liczby nowych sklepów internetowych. Kolejny taki intensywny okres przypadł na trzeci kwartał 2020 roku - w czasie największej sprzedaży sezonowej.

Podczas badania trendów zakupowych klientów sklepów internetowych Shoper, prze-prowadzonego na potrzeby raportu „Komunikacja sklepów internetowych”, okazało się, że dla każdej grupy produktów liczba respondentów deklarujących, że w ostatnich miesiącach częściej kupują online była wyższa niż tych, którzy w ten sposób kupują rzadziej. W kilku kategoriach tych pierwszych jest nawet 3-4-krotnie więcej.Raport pokazuje również, że największym wzrostem sprzedaży za pośrednictwem internetu cieszyły się produkty z kategorii Zdrowie i uroda oraz Odzież. Ponad 34 proc. respondentów zadeklarowało, że w czasie pandemii zaczęło je częściej kupować w sklepach internetowych. Na trzecim Książki i multimedia (31 proc.).