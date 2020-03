Rośnie nie tylko ilość zakupów e-spożywczych, ale także wartość koszyka

Do tej pory w e-commerce najpopularniejszymi kategoriami były odzież i obuwie – obecnie dynamiczny wzrost obserwujemy w sprzedaży produktów spożywczych, zazwyczaj kupowanych w sklepach tradycyjnych- mówi Łukasz Sztuczyński, Lead Shop+, Mindshare Polska.

Porównując liczbę użytkowników odwiedzających strony sklepów online z artykułami spożywczymi obserwujemy ich znaczny wzrost, bo aż o 204%, w tygodniu 9-15.03. (vs 2 – 8.03) – czyli w momencie zapowiedzi, a potem wprowadzenia ograniczeń. W tym samym czasie, o 40% wzrosła też średnia wartość zamówienia, co wskazuje, że konsumenci zaczęli robić zapasy podstawowych produktów. Wzrost odnotowała także branża e-pharmacy (+21% RU w analizowanym okresie). W kategorii elektronika zainteresowaniem cieszą się narzędzia do pracy zdalnej oraz oczyszczacze powietrza.

Krótkoterminowo widać wzrost w kategoriach produktów pierwszej potrzeby oraz artykułów higienicznych. Obecnie najbardziej zyskuje FMCG.