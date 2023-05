Rośnie rynek e-sprzedaży bez zapasów i magazynów

E-magazyn, realny dostawca

Dropshipping to metoda handlowa, która zmieniła rynek e-commerce. Sprzedawcy mogą oferować towar, którego fizycznie nie ma, ale posiada go hurtownik w swoim magazynie. Kiedy klient kupi produkty informacje o transakcji wraz z danymi wysyłkowymi otrzyma partner dropshippingowy i to on skompletuje oraz wyśle zamówienie pod wskazany adres klienta.

– W rzeczywistości cały czas sprzedawcą pozostaje sklep internetowy. To niewątpliwy plus, ponieważ sprzedawca ma cały czas kontrolę nad swoją ofertą i kontaktem z klientem. Dobrych stron jest znacznie więcej, bo to, co liczy się w e-commerce, to czas i koszty – zaznacza Tomasz Niedźwiecki, CEO TakeDrop.pl.

Mowa nie tylko o czasie realizacji zamówienia, terminu dostawy towaru, lecz także o czasie poświęconym na skompletowanie paczki, nadanie jej, dostarczenie do paczkomatu, umówienie się z kurierem.

Logistyka na plus

Czas skompletowania zamówienia, jego wysłanie i dostarczenie zamykają się w jednym słowie: logistyka.

Sprawna logistyka ma też przekuć się na lojalność, na powracających do sklepu klientów, a także na zmniejszenie liczby porzuconych koszyków, które są zmorą e-commerce – aż 70 proc. zakupów na stronach sklepów nie dochodzi do skutku. Klienci bowiem gromadzą produkty, ale nie finalizują procesu zakupu. Według analizy Beymard Intstitute aż 80 proc. klientów nie przechodzi do wirtualnej kasy przez brak wyboru optymalnego sposobu dostawy. Z kolei 20 procent ucieka ze sklepu przez za długi czas oczekiwania na przesyłkę.

Rynek dropshippingu rośnie

Przed rozwojem dropshippingu nie ma w tym momencie ograniczeń. Na pewno nie jest to asortyment sklepów.

– Czy są to części samochodowe czy zdrowa żywność, kosmetyki – dla dropshippingu nie ma różnicy. Ten segment rośnie i przekonuje się do niego coraz więcej e-sklepów – uważa Tomasz Niedźwiecki z TakeDrop.pl.

Jego opinie znajdują potwierdzenie w niedawno opublikowanym przez The Business Research Company raporcie „Dropshipping Global Market Report 2023”. Wynika z niego, że już w tym roku rynek ten osiągnie wartość ponad 249 mld dol., a w roku 2027 r. ma on być wart aż 724 mld. Według autorów raportu od roku 2023 do 2027 czeka nas wzrost na poziomie 30.6% rdr. Polska odegra w tym znaczącą rolę, bo eksperci jasno wskazują, raport dotyczy także rynku Europejskiego.

Co odpowiada za ten trend? Biznesowe podejście właścicieli e-sklepów. Ten model działania zmniejsza ryzyko utraty pieniędzy na niesprzedanym produkcie.

To sprawa jedna, ale drugą są odpowiednie narzędzia, oprogramowanie, ekosystem czyli połączenie e-sklepu w hurtowniami. Przedsiębiorca startujący w dropshippingu musi zadbać o współpracę z właściwą platformą, która w rzeczywistości będzie technologicznie pośredniczyła między e-sklepem a magazynem.

– Na co trzeba zwrócić uwagę? Takich rzeczy jest wiele, ale w pierwszej kolejności trzeba przeanalizować takie aspekty jak liczba hurtowni, z którymi zostaje zintegrowany sklep, częstotliwość aktualizacji oferty dostawcy towarów, prowizje od sprzedaży – wylicza Tomasz Niedźwiecki.

Punkt pierwszy: liczba hurtowni. Im jest ich więcej, tym więcej produktów sklep może zaoferować, a jego właściciel może wybierać oferty, np. kierując się ceną. Punkt drugi: w tym systemie hurtownie informują sprzedawcę o swoich stanach magazynowych – im częściej, tym lepiej. Punkt trzeci: dobrze żeby dostawca platformy nie pobierał opłat za każdy sprzedany w ten sposób produkt.

– Co ważne, dropshipping nie oznacza, że e-sklep musi zrezygnować z własnego magazynu. Nie ma wymogów, żeby sprzedawca polegał jedynie na partnerze-hurtowniku. Równie dobrze może mieć własne zaplecze magazynowe – podpowiada CEO Takedrop.pl.