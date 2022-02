Rośnie sektor usług online na żądanie

Ten silny trend buduje rynek tzw. usług online na żądanie, na którym usługobiorca znajduje dzięki serwisowi internetowemu dedykowaną dla siebie konkretną usługę.

Według danych Oferteo.pl, internetowego reverse marketplace, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba nawiązanych za pośrednictwem serwisu kontaktów pomiędzy zleceniodawcami a wykonawcami wzrosła ponad dwukrotnie.

Eksperci z Infinity Research szacują, że wielkość całego rynku usług oferowanych online na żądanie w Polsce wyniosła w 2020 r. 9,9 mld USD, według estymacji w 2021 r. rynek wzrósł o 25 proc. do 12,4 mld USD. Prognozy są bardzo optymistyczne, analitycy przewidują, że do 2025 r. osiągnie on wartość 76 mld USD (CAGR 50,3 proc.).

Reverse marketplace - co to takiego?

Platforma Oferteo.pl działa w modelu na żądanie, gdzie zlecający określa potrzebę, a wykonawcy składają mu oferty. Dzięki temu, jedno zlecenie umożliwia otrzymanie wielu natychmiastowych, dostosowanych ofert, z których może wybrać zleceniodawca.

- Pojęcie reverse marketplace jest bardzo szerokie. Dotyczy bardzo zróżnicowanych segmentów rynku działających w modelu na żądanie, na którym działają takie firmy jak Uber, Booksy czy właśnie Oferteo. Nasza marka jest liderem na rynku usług, pod względem liczby wizyt użytkowników, gdzie zleceniodawca określa szczegóły zlecenia oraz termin wykonania usługi, po czym otrzymuje konkretne oferty od wykonawców. Ta forma znacznie skraca proces wyszukiwania i wyboru odpowiedniego wykonawcy przez zleceniodawcę. Z drugiej strony wykonawcy mają dostęp do konkretnych, sparametryzowanych zleceń – mówi Karol Grygiel, członek zarządu odpowiedzialny za dział marketingu Oferteo..

Platforma obok typowych usług dla domu, jak sprzątanie czy naprawy, dostarczanych również przez inne serwisy w Polsce, pozwala na znalezienie wykonawców do szerokiego spektrum innych zadań, od remontów i budowy domu, robienia mebli na wymiar, czy opieką nad ogrodami.

Oferteo.pl współpracuje z prawie 500 tys. wykonawcami i dostawcami. W 2021 r. platformę Oferteo.pl odwiedziło blisko 27 mln użytkowników.

W ostatnim roku obrotowym (zakończonym 31.03.2021) Oferteo.pl pomogło nawiązać kontakt pomiędzy zleceniodawcami i wykonawcami 2,5 mln razy, z kolei liczba zleceń wyniosła 1,35 mln.