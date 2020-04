Rośnie sprzedaż książek w internecie

Analiza decyzji zakupowych konsumentów w trakcie pandemii pozwala sprawdzić, w jaki sposób spędzamy czas zamknięci w czterech ścianach. Ciekawe dane przynoszą nam w tym temacie księgarnie internetowe. Jak podaje TaniaKsiazka.pl, tylko w marcu liczba zamówień wzrosła tam aż o 120 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

W czasie epidemii najchętniej wybieramy książeczki edukacyjne dla dzieci – druga połowa marca przyniosła wzrost udziału tej kategorii aż o 34% (w zestawieniu z analogicznym okresem z lutego br.). Ma to bezpośredni związek z zamknięciem placówek oświatowych i rozpoczęciem nauki zdalnej. Większą popularnością cieszą się także lektury szkolne oraz opracowania. Niektórzy uczniowie nie marnują więc czasu i mimo niesprzyjających warunków, samodzielnie realizują podstawę programową czy przygotowują się do egzaminów.



Jeśli chodzi o wybory dorosłych czytelników, liderem zostały romanse ex aequo z kategorią sensacja, które w ostatnim czasie zyskały o 32% większe zainteresowanie. Na drugim miejscu z wynikiem 26% plasują się kryminały. Najniżej na podium z 20% wzrostem udziału znajduje się literatura fantasy. Polacy zdecydowanie chętniej sięgają po książki, które zawierają w tytule słowa takie jak np.: wirus, czy epidemia – tutaj obserwujemy wzrost aż trzykrotny niezależnie od kategorii, w jakiej znajduje się książka.



Ogólnokrajowa kwarantanna przyniosła także zmianę konsumenckich zachowań. Klienci poświęcaj więcej czasu na przeglądanie oferty w TaniaKsiazka.pl. Średnio użytkownicy spędzają na stronie księgarni blisko 20% więcej czasu niż normalnie. Częściej korzystają również z wyszukiwarki na stronie.