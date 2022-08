Rośnie udział m-commerce. 69 proc. Polaków instaluje aplikacje zakupowe

Mobilnie vs. desktopowo

Handel mobilny staje się preferowanym kanałem zakupów nie tylko na świecie, ale też w Polsce. Już co drugi Polak (51%) robiący zakupy przez Internet korzysta w tym celu zarówno z urządzeń mobilnych, jak i niemobilnych. 27% decyduje się tylko z urządzenia stacjonarne, a 22% ogranicza się tylko do zakupów na telefonie. Do robienia zakupów online najczęściej wykorzystywane są: telefon (71%) oraz laptop (61%), a w dalszej kolejności komputery stacjonarne (27%) oraz tablety (10%).

Aplikacje zakupowe i bankowe

Ponad 40% korzystających z telefonów podczas zakupów online częściej korzysta z aplikacji zakupowych sklepów, zaś około co trzeci (32%) – ze stron internetowych. 19% osób deklaruje, że równie często korzysta z aplikacji co ze sklepowych stron www, a 5% trudno jest to określić. Wśród korzystających z tabletów tendencja jest odwrotna – zakupy online są częściej realizowane za pośrednictwem stron internetowych (42%) niż aplikacji zakupowych (33%). Taką samą częstotliwość deklaruje 22% ankietowanych, a 3% trudno wskazać odpowiedź.

Aplikacje bankowe (74%), społecznościowe (72%) i zakupowe (69%) to trzy najczęściej posiadane rodzaje aplikacji w telefonach wśród Polaków korzystających z zakupów online. W dalszej kolejności są to aplikacje nawigacyjne (54%), aplikacje filmowe i muzyczne (43%), a także gry (33%) oraz aplikacje serwisów informacyjnych (30%). Rzadziej instalujemy aplikacje sportowe czy służące do czytania, czy audiobooków.

Trend pokazujący przechodzenie na zakupy z wykorzystaniem telefonu w coraz młodszych pokoleniach jest coraz bardziej wyraźny. To właśnie doświadczenia użytkowników związane z użytkowaniem aplikacji mobilnych będą decydować o przyszłości handlu w internecie - mówi Marek Biernacki, CEO fintechu Mokka.

Rodzaje płatności wykorzystywane podczas zakupów online

BLIK (53%) i szybki przelew (44%) to dwa najczęściej wykorzystywane rodzaje płatności za zakupy online. Około co trzeci badany wskazuje płatność karta płatniczą (32%), około co czwarty (23%) – tradycyjny przelew bankowy, a prawie co piąty – płatność mobilną (19%). Preferencje dotyczące sposobów płatności różnią się w grupach wyodrębnionych ze względu na wiek. Młodsi – osoby z pokolenia Z i Y – częściej wykorzystują płatności BLIKiem, a także płatności mobilne (pokolenia Z) i odroczone płatności (pokolenie Y). Wśród osób z pokolenia Silver relatywnie często wykorzystywany jest tradycyjny przelew bankowy. Na uwagę zasługują też zdobywające coraz więcej użytkowników (10%) płatności odroczone, czy zakupy na raty (8%).

Płatności odroczone zdobywają popularność na całym świecie wśród wiodących sprzedawców i młodszych, aktywnych konsumentów. Bardzo optymistyczny dla branży BNPL jest raport firmy doradczej Kearney, pt. "European Retail Banking Radar", z którego wynika, że już niemal połowa Europejczyków skorzystała z opcji BNPL, a w Polsce nawet 62%.