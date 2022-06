W sieci zakupu dokonało już 87% internautów. To o +3p.p. więcej niż w ro temu, a o +15p.p. więcej niż przed pandemią.

W tym roku znacząco wzrósł odsetek osób, które deklarują, że ich zakupy internetowe są większe niż stacjonarne.

Z wykorzystaniem urządzenia mobilnego kupuje 58% ich posiadaczy, a 60% kupujących w sieci. To odpowiednio o +7p.p. i +6p.p. więcej niż rok temu.

Tę samą markę bądź produkt w wielu różnych kanałach kupuje 61% badanych konsumentów. To znacznie więcej niż rok temu.

Sklepy stacjonarne są ulubionym miejscem zakupowym jedynie 29% Polaków. Wzrosła znacząco sympatia dla zakupów w mediach społecznościowych i aplikacjach mobilnych marek bądź sklepów.



Kupujemy więcej i częściej

W sieci zakupu dokonało już 87% internautów. To o +3p.p. więcej niż w ro temu, a o +15p.p. więcej niż przed pandemią. Klienci online kupują częściej (77% kupuje 2 lub więcej razy w miesiącu), a ich koszyki zakupowe są większe. Przykładowo średni zakup w kategorii elektronika to obecnie 486 zł, a modowy 290 zł.

Najczęściej Polacy kupują wciąż w sklepach internetowych i na platformach zakupowych. Wzrosła popularność aplikacji sklepów i marek jako miejsca zakupowego. Ci, którzy nie kupują w Internecie, przeważnie podkreślają, że lubią zakupy stacjonarne oraz chcą mieć produkt od razu. W tym roku wzrosła jednak liczba klientów, którzy unikają płatności w Internecie.

Elektronika i moda to wciąż najpopularniejsze kategorie zakupowe. Silną pozycję utrzymuje branża dom i ogród oraz uroda, a bardzo duży wzrost względem zeszłego roku zanotowały produkty dziecięce. W tym roku znacząco wzrósł odsetek osób, które deklarują, że ich zakupy internetowe są większe niż stacjonarne. Prawidłowość tę widać w każdej z pięciu analizowanych pod tym kątem kategorii zakupowych. Najsilniej zaś wzrost liczby wydających więcej w sieci widoczny jest w branży moda (29%, +24p.p.) oraz żywność (23%, +16p.p.).

M-commerce coraz popularniejszy

Z wykorzystaniem urządzenia mobilnego kupuje 58% ich posiadaczy, a 60% kupujących w sieci. To odpowiednio o +7p.p. i +6p.p. więcej niż rok temu. Widać zatem, że sprzedażowe znaczenie kanału mobilnego systematycznie rośnie.

Gry i aplikacje, moda, wyposażenie domu oraz produkty dziecięce to kategorie, w których w tym roku konsumenci najchętniej kupują mobilnie. W stosunku do sytuacji sprzed 12 miesięcy znacząco wzrosły m-zakupy rozrywkowe i dziecięce.

Polacy kupują mobilnie z bardzo pragmatycznych pobudek - jest wygodnie, szybko i często taniej. Niepokoi rzadsze w tym roku korzystanie z dedykowanych promocji dla konsumentów mobilnych oraz nowości oferowanych szybciej klientom mobilnym. Być może jest to miejsce do zwiększenia sprzedaży przez marki mobilne, które odnowią te triggery zakupowe w komunikacji do swoich m-klientów i m-użytkowników.

Utrzymał się udział osób deklarujących zwiększenie wydatków mobilnych w tym roku, choć nie jest to duża grupa. Więcej chce wydawać na smartfonie lub tablecie co 20. internauta, a co 10. kupujący w Internecie. Zwiększyła się za to znacznie liczba zamierzających swoje m-wydatki utrzymać. Jest to 51% internautów i 64% e-kupujących.

Wzrósł efekt ROPO

Znacząco wzrósł efekt ROPO. Informacje znalezione w sieci zachęcają do odwiedzenia sklepu stacjonarnego 63% konsumentów. To o +22p.p. więcej niż rok temu. Tę samą markę bądź produkt w wielu różnych kanałach kupuje 61% badanych konsumentów. To znacznie więcej niż rok temu. Z pewnością przyczynił się do tego koniec pandemii i zniesienie obostrzeń w handlu stacjonarnym.

Dla 87% konsumentów istotne jest, aby produkty marek, które kupują były dostępne w wielu kanałach, tj. offline, online, mobile i social.

Sklepy stacjonarne są ulubionym miejscem zakupowym jedynie 29% Polaków. Wzrosła znacząco sympatia dla zakupów w mediach społecznościowych i aplikacjach mobilnych marek bądź sklepów. Aż 82% internautów widzi zalety zakupów wielokanałowych, to o +20p.p. więcej niż rok temu. Wraz ze wzrostem skali zakupów omni-channelowych wzrosła liczba konsumentów dostrzegających wady takich zakupów. Żadnych problemów podczas kupowania w wielu kanałach tych samych marek bądź produktów nie odczuwa jedynie 6% e- i 4% m-klientów. Główne bolączki zakupów w wielu kanałach tych samych marek bądź produktów to wciąż niespójna oferta - asortyment, ceny i promocje.

„Omni-commerce. Kupuję wygodnie” to już 7. edycja raportu przygotowana przez e-Izbę. Zestawienie powstało na podstawie analizy ścieżek zakupowych 2500 respondentów. Publikacja prezentuje również dane dotyczące urządzeń, na których są dokonywane e- i m-zakupy, preferowane metody płatności w zależności od miejsca i narzędzia zakupów oraz trendy i wyzwania jakie stoją przed handlem wielokanałowym. Raport został opracowany przez Mobile Institute.

Partnerami merytorycznymi publikacji są: Adyen, Modivo, PayU, Przelewy24, Tpay.