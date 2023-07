Rossmann, Douglas, Dr Irena Eris - jak dzięki SEO mogą ulepszyć swoje e-sklepy?

Co Rossmann może zrobić w kwestii SEO, by w pełni wykorzystać potencjał swojego sklepu internetowego? Dlaczego Douglas powinien umieścić blog bezpośrednio w serwisie? I jakie błędy warto wyeliminować w sklepie Dr Ireny Eris, by zwiększyć jego widoczność w wyszukiwarce Google? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi przynosi opracowany przez Semcore “Raport SXO & E-commerce dla branży kosmetycznej w Polsce”.