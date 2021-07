Rossmann obecny już w 9 krajach

Na stronie: www.rossmann.dk klienci mogą wybierać z około 10.000 produktów; fot. materiały prasowe

Po uruchomieniu duńskiego sklepu internetowego Rossmann jest już obecny w dziewięciu krajach europejskich.

– Rynek duński jest dla nas bardzo interesujący, ponieważ u naszych skandynawskich sąsiadów nie ma jeszcze klasycznej koncepcji drogerii, jak to ma miejsce w Niemczech – mówi Raoul Rossmann, Dyrektor Zarządzający ds. Zakupów i Marketingu w Rossmann GmbH.

Żeby wdrożyć sklep internetowy w Danii, Rossmann wykorzystał wieloletnie doświadczenie i sprawną logistykę. – Korzystamy z naszych struktur, aby nasi duńscy klienci mogli korzystać z różnorodności wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach – w szczególności z produktów naszych marek własnych – mówi Raoul Rossmann.

Oferta zamawiania artykułów online została dostosowana do potrzeb klientów. Zamówienia są dostarczane do domu klienta lub, na życzenie, przesyłane do paczkomatu. W duńskim sklepie internetowym dostępne są zarówno marki Rossmanna, jak i produkty innych producentów. Duński sklep internetowy będzie od początku sierpnia szeroko reklamowany.

Aktualnie Rossmann jest dostępny w: Niemczech, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Turcji, Albanii, Kosowie, Hiszpanii i Danii.