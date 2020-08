Rossmann z nowym serwisem rekrutacyjnym

Rossmann zaprezentował nową odsłonę strony internetowej dla kandydatów zainteresowanych pracą w firmie. Pod adresem kariera.rossmann.pl dostępne są niezbędne informacje. Najważniejsze zakładki to: oferty racy, pakiet benefitów, propozycje praktyk i staży, informacje o szkolenia i programach rozwojowych dla pracowników.

W krótkim filmie sieć przedstawia jak wyglądają kolejne etapy rekrutacji. W związku z pandemią, dbając o bezpieczeństwo rekrutowanych i rekrutujących, wszystkie rozmowy o pracę prowadzone są on-line (wideokonferencje lub połączenia telefoniczne).

- Nasi potencjalni pracownicy mogą też dowiedzieć się wszystkiego o „Pozytywnie Zakręconych”, czyli największym w Polsce programie rozwijania pasji pracowników. Co roku organizujemy ponad 160 wydarzeń dla pracowników z całej Polski. Ich uczestnicy: nurkują, pływają na deskach do kitesurfingu, mają warsztaty taneczne, kulinarne, a nawet robią patenty na sternika motorowodnego. Za to zimą jeżdżą na nartach i snowboardzie. Dzięki nowej stronie studenci dowiedzą się jak można aplikować na staże i praktyki, a także poznają ambasadorów firmy, którzy tak jak oni, zapragnęli połączyć zajęcia na uczelni ze zdobywaniem praktycznych umiejętności - opisuje firma.