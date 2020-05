Rowery, hulajnogi i sprzęt do pracy zdalnej chętnie kupowane online na raty

Liczba transakcji w e-commerce opłacanych kredytem ratalnym lub płatnościami odroczonymi wzrosła niemal o połowę (46 proc.) w okresie marzec – kwiecień 2020, w porównaniu z poprzednimi dwoma miesiącami – pokazują dane Monedo Polska.





Najbardziej, bo o ponad 240 proc. wzrosła liczba kredytów i płatności odroczonych przeznaczonych na zakup… rowerów i hulajnóg. O niemal 150 proc. wzrosła liczba transakcji dotyczących sprzętu ogrodniczego. Na kwarantannie znaleźliśmy także czas na remonty, doposażenie domu w telewizory (wzrost o 77 proc.), uzupełnienie łazienek o nowe akcesoria (73 proc.), zakup mebli (55 proc.) oraz sprzętu AGD (wzrost o 56 proc. dla kategorii duże AGD, 54 proc. dla małego).

Bardzo dobrze sprzedawał się sprzęt potrzebny do zdalnej pracy i edukacji, a sprzedaż na kredyt elektroniki wzrosła o 124 proc. o 64 proc. więcej sfinansowaliśmy w ten sposób liczba konsoli do gier, komputerów i akcesoriów zakupionych. Spore wzrosty odnotowały też smartfony i akcesoria do telefonów.

Najpopularniejszą kategorią były ubrania – liczba transakcji w marcu i kwietniu wzrosła o 45 proc. w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy roku. O 59 proc. zwiększyła się liczba płatności ratalnych i odroczonych za buty. Polacy odkładają na razie zakupy produktów luksusowych, takich jak biżuteria i zegarki.