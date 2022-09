Roy Perticucci prezesem Allegro od 21 września

Roy Perticucci zastępuje Françoisa Nuytsa, który złożył rezygnację ze stanowiska skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Rada dyrektorów postanowiła zwołać walne zgromadzenie spółki w celu potwierdzenia przez akcjonariuszy powołania Roya Perticucciego na stanowisko dyrektora spółki.

Roy Perticucci - kariera zawodowa

W latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w innych dużych przedsiębiorstwach sektora handlowego, włączając w to Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco w Europie. Jako Development Director, a później Operations Director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu w czasie jej gwałtownego wzrostu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store”, Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium.