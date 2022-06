„Róża, a co chcesz wiedzieć o e-commerce?” - powstało słuchowisko edukacyjne dla dzieci

Bohaterkami słuchowiska są siostry Róża i Malina, które przeżywają ciekawe przygody, uczą się, jak funkcjonuje świat i są bardzo ciekawe wszystkiego,

co jest związane z nauką i nowymi technologiami. Słuchowisko jest zapowiedzią trzeciego komiksu z serii „Róża, a co chcesz wiedzieć?”, którego pomysłodawcą i jednym z autorów jest Artur Kurasiński. Partnerem słuchowiska oraz komiksu „Róża, a co chcesz wiedzieć o e-commerce?” jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

Rozwój zainteresowań i ciekawość świata

Słuchowisko w przystępny dla dzieci sposób wyjaśnia funkcjonowanie cyfrowego świata. Jednocześnie pełni rolę pierwszego przewodnika po tym, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie kupować online. To gratka nie tylko dla najmłodszych, którzy interesują się innowacjami, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą chronić swoje pociechy przed niebezpieczeństwami mającymi swe źródło w sieci i wspierać je w świadomym korzystaniu z możliwości jakie dają nowe technologie.



Pomysłodawcą i jednym z autorów projektu jest Artur Kurasiński – przedsiębiorca, inwestor, obserwator oraz krytyk zjawisk cyfrowych i nowych technologii, autor gier oraz komisów edukacyjnych o nauce i technologii z serii „Róża, a co chcesz wiedzieć?”. Jest także twórcą jednego z najpoczytniejszych polskich blogów i podcastów kurasinski.com. W słuchowisku „Róża, a co chcesz wiedzieć o e-commerce?” Artur Kurasiński wcielił się w rolę taty. Jego córki – Róża i Malina – użyczyły głosów swoim imienniczkom i zarazem głównym bohaterkom. Ponadto, w nagraniu usłyszymy głosy: Artura Korzeniowskiego (głosy męskie), Agnieszki Bieńkowskiej (mama Róży), Agnieszki Matejuk (mama Tarasa, Patrycja), Karoliny Pełki (Roksana), Mai Durlej (Paula), Mai Badura (Lena) i Nazara Lukyanetsa - Назар Лукьянец (Taras).

Słuchowisko jest podzielone na 11 odcinków i trwa łącznie 42 minuty. Nagranie można bezpłatnie odsłuchać na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Dystrybutorem słuchowiska jest edukomiks.pl.

Cyfrowa edukacja z e-Izbą

Partnerem słuchowiska oraz komiksu „Róża, a co chcesz wiedzieć o e-commerce?” jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Projekt jest realizowany w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej – Junior, która startuje już jesienią tego roku. To inicjatywa edukacyjno-rozwojowa skierowana do dzieci ze szkół podstawowych i ich rodziców, której celem jest wypracowanie umiejętności świadomego oraz bezpiecznego poruszania się w sieci.