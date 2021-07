Rozwój rynku e-commerce daje duże możliwości logistyce, ale generuje też nowe potrzeby

Eksperci oczekują, że rynek logistyczny szybko odbije się od pandemicznego roku 2020, gdyż według prognoz do 2024 roku jego globalny wzrost ma wynieść 4,7% rocznie. Prawie 7 na 10 badanych przedstawicieli firm logistycznych w Polsce uważa, że obecna sytuacja na rynku jest trudniejsza niż rok temu, ale jednocześnie 9 na 10 jest zdania, że ich obroty w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zmniejszą się.

Pomimo wyzwań, jakie niósł ze sobą rok 2020, polska branża logistyczna nie tylko zdołała im sprostać, ale także z optymizmem patrzy w przyszłość - połowa jej przedstawicieli spodziewa się zysków w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wynika to w dużej mierze z rozwoju handlu internetowego, który sprawił, że globalny rynek logistyki e-commerce wzrośnie o prawie 30% w 2020 roku, wpływając w ten sposób bezpośrednio i pośrednio na tysiące firm działających w powiązanych sektorach, tj. transportu, magazynów i dostaw.

“Perspektywy dla rynku logistycznego na kolejne lata są optymistyczne, jednak sektor będzie musiał zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami, aby utrzymać tempo wzrostu. Rozwój rynku e-commerce daje duże możliwości, ale generuje też nowe potrzeby klientów i przedsiębiorstw. To sposób zaadresowania tych potrzeb zdeterminuje, czy firmom w branży uda się załapać na fale wzrostową rynku. Będą musiały nie tylko przygotować odpowiednie strategie, ale także być otwarte na innowacje technologiczne i radzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej,” mówi Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata Group, lendtech, który zapewnia inię kredytową dla przedsiębiorstw, w tym z branży logistycznej.

Adekwatna odpowiedź na wzrost e-commerce

Do 2026 roku wartość polskiego rynku e-commerce ma wynieść 162 mld zł przy średnim rocznym wzroście na poziomie 12%. Oznacza to, że będzie potrzebować odpowiednich zasobów, aby sprostać rosnącym potrzebom - a podstawowym fundamentem firm logistycznych będzie musiała być gotowość do tego. Co piąty respondent przyznał, że jednym z głównych wyzwań dla niego w nadchodzącym roku będzie zwiększenie szybkości dostarczania produktów (np. dostawy tego samego dnia) oraz rekrutacja pracowników (do magazynowania lub dystrybucji). Rozwiązania powstają szybko - jak pokazują prognozy, ok. 2-2,5 mln mkw. powierzchni ma być budowane rocznie - to ok. 10% obecnej powierzchni magazynowej w Polsce. Ważne będzie również usprawnienie procesów związanych z logistyką ostatniej mili, a także budżet na rekrutację pracowników, bez których nie da się przeprowadzić żadnych procesów. Wszystko po to, by zadbać o jak najwyższą jakość doświadczeń klientów - w końcu nawet 42% polskich konsumentów deklaruje, ze jest skłonnych porzucić markę już po jednym złym doświadczeniu.

Włączenie większej ilości technologii do codziennych procesów