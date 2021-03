Rozwój w e-commerce ma odbudować markę Gatta. Wzrosty o 400 proc. rdr.

Patryk Filipiak, zarządca restrukturyzacyjny spółek, prezes zarządu ZFR

Gatta umacnia sprzedaż w kanale e-commerce za pośrednictwem sklepu internetowego www.gatta.pl. W styczniu i lutym 2021 roku firma zanotowała wzrost sprzedaży o 400% rok do roku, a liczba odsłon sklepu zwiększyła się o 100%. Ponad 70% ruchu notowane jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

- Rozwój sprzedaży w kanale e-commerce jest jednym z ważniejszych założeń planu odbudowy, jaki realizujemy. Nie rezygnujemy jednak z naszej szerokiej sieci partnerów i franczyzobiorców – produkty Gatta są bardzo popularne wśród klientek ze względu na jakość. Zmiana struktury sprzedaży – a więc negocjacje z galeriami handlowymi – są w toku, liczymy na wprowadzenie nowych, dobrych rozwiązań w tym obszarze. Rozpoczęliśmy też nowe partnerstwa sprzedażowe – jak choćby współpraca z siecią Biedronka. Pozwala nam to na lepsze dotarcie do klientów i poszerzanie kanałów sprzedaży – zwłaszcza w okresie obostrzeń pandemicznych. Najważniejsze jednak, że obecnie pandemia nie wpływa na zmniejszenie naszej sprzedaży, a co za tym idzie produkcji. To są nasze priorytety – oferujemy bowiem wyroby produkowane w naszych własnych fabrykach tu w Polsce – mówi adw. Tomasz Henclewski, pełnomocnik spółki FERAX, Kancelaria Henclewski & Wyjatek.

GATTA rozwija współpracę z siecią Biedronka – standy z rajstopami i pończochami były dostępne w sklepach w całej Polsce w ramach dwóch akcji promocyjnych: jesienią 2020 roku ponad 440 tys. sztuk produktów, a w 2021 roku 365 tysięcy sztuk.

Przeczytaj także: KNF daje zielone światło dla przejęcia pakietu Tpay przez Bank Pekao

Niezmiennie najszersza – zarówno regularna, jak i sezonowa oferta wszystkich produktów marki GATTA jest dostępna w sieci salonów.

- W firmach i zakładach marki Gatta w Polsce jest zatrudnionych ponad 1500 osób. W większości to pracownicy produkcyjni (w tym szwaczki, dziewiarze, farbiarze, formierze) oraz pośrednio-produkcyjni (technolodzy, kontrolerzy jakości, mechanicy, magazynowi) oraz obsługa salonów. Pandemia istotnie wpłynęła na poziomy sprzedaży wszystkich produktów odzieżowych – w tym także marki Gatta, ze względu na wielomiesięczne zamknięcie sklepów i galerii handlowych. W celu ochrony marki, sprzedaży i produkcji podjęliśmy natychmiastowe działania i rozpoczęliśmy procedurę sanacji – warto zwrócić uwagę, że cała produkcja marki Gatta jest realizowana w Polsce. To nie tylko atut w dobie pandemii, ale przede wszystkim element patriotyzmu gospodarczego. Polskie produkty i polska marka Gatta to synonim i dzieło polskich zakładów oraz polskich pracowników. Dzięki procedurze sanacyjnej możemy podjąć renegocjacje czynszów z galeriami handlowymi i przekierować środki finansowe na produkcję. Ponadto podjęliśmy szeroko zakrojone działania sprzedażowe – w tym współpracę z siecią Biedronka. Jesienią 2020 roku i wiosną 2021 roku sprzedaliśmy dzięki temu prawie milion sztuk produktów marki Gatta. To bardzo ważne partnerstwo – jak pokazują badania Polacy najchętniej kupują rajstopy właśnie w dyskontach spożywczych. Dzięki tak sprawnym działaniom udało się podtrzymać produkcję i sprzedaż – co ma kluczowe znaczenie dla ochrony miejsc pracy. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie zatrudnienia dla jak największej liczby pracowników. Dlatego w procedurze sanacji – jako Zarządca – staramy się maksymalnie ograniczyć ewentualne zwolnienia. Działania w ramach zwolnień są podejmowane tylko w ramach niezbędnego minimum. Ochrona miejsc pracy jest i będzie naszym priorytetem – wyjaśnia dr Patryk Filipiak, zarządca restrukturyzacyjny spółek, prezes zarządu ZFR S.A.