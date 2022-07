RTV EURO AGD będzie dowozić towar elektrycznymi dostawczakami

RTV EURO AGD będzie dostarczać produkty do klientów w pełni elektrycznymi autami. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław, Gdańsk – to miasta, w których dostawy do klientów będą realizowane także z użyciem zaawansowanych elektrycznych samochodów