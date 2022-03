RTV EURO AGD oferuje odraczanie płatności z PayPo

Artykuły RTV i AGD należą do najpopularniejszej kategorii produktowej kupowanej w internecie. Na samą elektronikę Polacy wydają 30 mld zł rocznie, zwracając coraz większą uwagę na wygodne metody płatności i dostawy towaru. ​Na trend reaguje biznes – coraz więcej sklepów internetowych poszerza wachlarz dostępnych metod finansowania o płatności odroczone.

Kupujący artykuły RTV i AGD chcą płacić później

- Sprzedaż sprzętu RTV, AGD i elektroniki użytkowej rośnie – w 2022 r. wartość rynku detalicznego w Polsce przekroczy 40 mld zł. Artykuły należące do tej kategorii należą do najchętniej kupowanych produktów online, co ma odzwierciedlenie w bardzo wysokim i wciąż rosnącym udziale kanału internetowego w całościowej sprzedaży. Z analizy firmy badawczej PMR wynika, że w 2021 r. ten segment dystrybucji urósł o 2 pkt proc. do 45%, zaś w 2027 r. ma osiągnąć 51% udziału w rynku – analizuje spółka PayPo.

Dane PayPo wskazują zaś, że wśród kupujących artykuły RTV i AGD rośnie popyt na zakupy z odroczoną płatnością. Na trend odpowiadają najwięksi gracze polskiego e-commerce. RTV EURO AGD, które już w 2021 roku wdrożyło usługę Płacę później, obecnie rozpoczyna współpracę z PayPo.

Kupujący na euro.com.pl i oleole.pl za sprzęt RTV i AGD mogą zapłacić metodą Kup teraz, zapłać za 30 dni. Dzięki temu będą mogli uregulować należność za zamówienie złożone online w ciągu 30 dni bez dodatkowych kosztów lub jeśli potrzebują na spłatę więcej czasu – rozłożyć płatność na wygodne raty. Wystarczy, że wybiorą PayPo|PayU Płacę później jako metodę płatności podczas finalizacji zamówienia, a wartość samego zamówienia nie przekroczy 1500 zł.

Potencjał rynku Buy Now Pay Later jest bardzo duży, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla globalnego rynku BNPL wyniesie 21,2% do 2027 roku. Z usług PayPo korzysta już prawie 700 000 konsumentów. Liczba transakcji, które zrealizowali przekracza ponad 7 mln, a ich wartość przeszło półtora miliarda złotych. Dzięki integracji z platformami Shoper, IdoSell oraz PayU, liczba sklepów internetowych, w których dostępne są rozwiązania PayPo przekroczyła już 25 tys., a płatności za zakupy odraczają już m.in. klienci takich marek, jak CCC, eObuwie, Reserved, answear czy Vistula. Współpraca z siecią RTV EURO AGD, która w Polsce odpowiada za sprzedaż większości artykułów w swojej kategorii, wzmocniła pozycję PayPo, które ma aż 80% udziału w adresowanym dla siebie rynku krajowego BNPL.