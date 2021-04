RTV Euro AGD z nową aplikacja obsługująca dostawy do klientów

Sieć RTV EURO AGD wdrożyła nową aplikację mobilną, fot. materiały prasowe

Sieć RTV EURO AGD wdrożyła aplikację mobilną, wspierającą dostawy do klienta. Efektem wdrożenia jest nie tylko znaczące skrócenie czasu doręczeń towarów, ale też optymalne wykorzystanie floty samochodowej i znaczna redukcja emisji spalin.

– Wdrożona przez nas aplikacja, przeznaczona dla naszych techników-instalatorów, w trybie online przekazuje bieżące informacje na temat dostawy, docelowej godziny jej realizacji oraz przewiduje zdarzenia mogące mieć wpływ na zaplanowaną trasę – wyjaśnia Paweł Olszewski, Kierownik Projektów Logistycznych, RTV EURO AGD. – Dzięki niej, klienci dzwoniąc do naszego Contact Center, mogą otrzymać zaktualizowaną, precyzyjną informację dotyczącą statusu dostaw. Aplikacja zawiera również dokumentację, informacje o liczbie produktów do dostarczenia i konkretnych czynnościach, które muszą wykonać nasi technicy-dostawcy i technicy-instalatorzy, realizując dane zamówienie. Pozwala to na zdecydowanie łatwiejsze planowanie codziennej pracy i większą automatyzację działań. Już wkrótce zrobimy krok dalej i zaoferujemy naszym klientom dedykowany panel, umożliwiający samodzielne śledzenie trasy zamówionego towaru - dodaje.

Digitalizacja logistyki to przyszłość

Inwestowanie w algorytmy, zbieranie, przetwarzanie i analizę ogromnej ilości danych związanych z procesami dystrybucji towarów i ich automatyzacja nie są powszechne wśród dostawców na świecie.

– Dla naszej firmy to jeden z istotniejszych obszarów działania – mówi Sebastian Danek, Dyrektor ds. Transportu, RTV EURO AGD. – Zdajemy sobie sprawę, jakie korzyści może przynieść digitalizacja logistyki. I mocno w nią inwestujemy. Najlepszym na to dowodem jest właśnie aplikacja obsługująca dostawy do klientów. Współpracuje ona z wdrożonym wcześniej systemem Transport Management (TMS), wyznaczającym docelowe punkty i opracowującym najszybszą i najbardziej optymalną trasę przejazdu, którą w ciągu dnia pracy musi pokonać dostawca. Jednym słowem TMS ma sprawić, że towar znajdzie się jak najszybciej u klienta, a aplikacja pozwoli z kolei maksymalnie skrócić czas oddania w jego ręce produktu, który zakupił oraz usprawnić działania techników instalujących nabyty sprzęt.

Pierwsze efekty już wyraźnie widać. Proces obsługi dostawy jest znacznie efektywniejszy. Nie wliczając czasu realizacji usług (np. wniesienia, montażu sprzętu), jest on skrócony nawet o połowę. Wszystko dzięki temu, że technicy RTV EURO AGD, zamiast uzupełniania papierowych dokumentów dostawy, mają do dyspozycji prosty, interaktywny formularz elektroniczny, pozwalający zaoszczędzić czas.

Korzyści dla klienta