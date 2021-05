RTVEuroAGD na EEC Online: Handel i rozrywka coraz bardziej przenikają się

Największa rewolucja w handlu nie wydarzyła się w e-commerce, tylko została zapoczątkowana w offline - uważa Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu I marketingu, RTV EURO AGD. Fot. PTWP

Największa rewolucja w handlu nie wydarzyła się w e-commerce, tylko została zapoczątkowana w offline. Większość firm offline nie miała odwrotu od e-commerce, więc weszły do tego świata. Jednak lada moment pojawi się pytanie co dalej. Pojawi się oczekiwanie konsumenta takich samych doświadczeń jakich mają w ecommerce, także w offline – mówił Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu I marketingu, RTV EURO AGD, podczas EEC Online.

Konsument oczekuje rozrywki podczas zakupów

Grzegorz Wachowicz nawiązał do niedawno oddanego salonu sieci RTVEuroAGD w Galerii Mokotów, w którym znajduje się rozbudowana strefa gamingowa.

- Strefa gamingowa w Galerii Mokotów jest odzwierciedleniem trendów przenikania się świata digitalowego ze strefą fizyczną. To także trend w handlu, który obserwujemy i za którym podążamy – mówił Grzegorz Wachowicz podczas sesji Future II. Rozmowy o trendach przyszłości.

Jego zdaniem, największa rewolucja w handlu nie wydarzyła się w e-commerce, tylko została zapoczątkowana w offline. - Większość firm offline nie miała odwrotu od e-commerce, więc do weszły do tego świata, aby skorygować zaniechania z poprzednich lat. Jednak lada moment będzie pytanie co dalej. Pojawi się oczekiwanie konsumenta takich samych doświadczeń jakich mają w ecommerce, także w offline – mówił dyrektor RTVEuroAGD.

- Konsument będąc w sklepie uczestniczy w streamingu z online, uczestniczy w promocjach, które są zarówno w online jak i offline, będąc w online uczestniczy w wydarzeniu, które odbywa się offline i również korzysta z podobnych promocji. To zupełne przenikanie się stref, nie tylko od strony handlowej, ale też od strony rozrywkowej. To wszystko wpisuje się w oczekiwania związane z Consumer experience, przenoszone od sfery online do offline – tłumaczył.

Przestawienie na e-commerce

Grzegorz Wachowicz podkreślił, że sieć była przygotowana do twardego lockdownu, który nastąpił w połowie marca 2020. - W przypadku tak dużej sieci omnichannell to sprawa bardzo trudna operacyjnie. Bez przygotowania takie rzeczywiste przełączenie się na czysty e-commerce byłoby niemożliwe. Dlaczego? Z punktu widzenia konsumenta retail to coś co widzi w sklepie, klient nie widzi natomiast całego zaplecza, które za nim stoi. Według mnie retail to przysłowiowa góra lodowa, która wystaje tylko na około 20 proc., reszta jest niewidoczna. Ta reszta to: zarządzanie ceną, logistyką, stokiem, marketingiem. To w omnichannel jest bardzo dużym wyzwaniem i w krótkim czasie nie jest możliwe tak szybkie przestawienie się z jednego kanału sprzedaży na drugi – mówił dytektor sieci RTVEuroAGD.

Sieć już od 2005 roku posiada swój e-sklep. - Te 15 lat spowodowały, nie tylko dla nas, ale też dla wielu firm, że to nie była rewolucja, ale wyskalowanie już działającego biznesu. Byliśmy na to przygotowani technologicznie. W 2020 roku w e-commerce nic wielkiego się nie wydarzyło pod względem technologicznym. Zmieniło się natomiast zachowanie konsumentów. To była kilku-, kilkunastokrotny wzrost sprzedaży w e-commerce, który nastąpił w ciągu dwóch tygodni – tłumaczył.

Zmiana trendów na proekologiczne to przyszłość

Grzegorz Wachowicz przyznał, że zmiana trendów na bardziej proekologiczne nastąpi, ale nie tak szybko.

- To jest jeszcze kwestia przyszłości i element genaracyjny. Na poziomie deklaratywnym dbałość o planetę jest bardzo widoczna, jednak na poziomie egzekucyjnym - czyli jak konsumenci głosują pieniędzmi – jest duża rozbieżność. Niewątpliwie świadomość pokolenia Z jest bardzo duża, choć oni dopiero wchodzą na rynek. Przewidujemy, że te zmiany będą. Na razie dokonujemy zmian po swojej stronie, np. ograniczamy ilość gazetek, wprowadzamy flotę elektryczną oraz możliwość w czasie jednej wizyty dostarczania produktu nowego i odbierania starego - wymieniał.

O tym, ze zmiany nie nastąpią zbyt szybko, przynajmniej w segmencie sprzętu elektronicznego, zdecyduje także to, że produkty RTV i AGD są trudne do naprawy.

- Wbrew pozorom kwestia wymiany zepsutego sprzętu to nie jest główna motywacja zakupów, to tylko około 20 proc. Reszta zakupów jest motywowana po prostu chęcią kupienia nowego sprzętu. Gdyby te 20 proc. konsumentów nie kupowało nowego sprzętu tylko chciało go naprawić, to pojawia się problem, że naprawa tego zużytego się nie opłaca. Niewielu jest konsumentów, którzy wolą zapłacić więcej za naprawę niż za nowy sprzęt – mówił Grzegorz Wachowicz.

Mimo to, zmiany pokoleniowe w końcu nastąpią. - W związku z wchodzeniem nowej generacji na rynek spodziewamy się, że proekologiczność firm będzie już obowiązkowa. Będziemy wymagać od retailera działań, a od sprzętu, by były przyjazne dla środowiska - podsumował.