RTVEuroAGD na EEC Online: Konsumenci oczekują rozrywki podczas zakupów

Grzegorz Wachowicz nawiązał do niedawno oddanego salonu sieci RTVEuroAGD w Galerii Mokotów, w którym znajduje się rozbudowana strefa gamingowa.

- Strefa gamingowa w Galerii Mokotów jest odzwierciedleniem trendów przenikania się świata digitalowego ze strefą fizyczną. To także trend w handlu, który obserwujemy i za którym podążamy – mówił Grzegorz Wachowicz podczas sesji Future II. Rozmowy o trendach przyszłości.

Jego zdaniem, największa rewolucja w handlu nie wydarzyła się w e-commerce, tylko została zapoczątkowana w offline. - Większość firm offline nie miała odwrotu od e-commerce, więc do weszły do tego świata, aby skorygować zaniechania z poprzednich lat. Jednak lada moment będzie pytanie co dalej. Pojawi się oczekiwanie konsumenta takich samych doświadczeń jakich mają w ecommerce, także w offline – mówił dyrektor RTVEuroAGD.

- Konsument będąc w sklepie uczestniczy w streamingu z online, uczestniczy w promocjach, które są zarówno w online jak i offline, będąc w online uczestniczy w wydarzeniu, które odbywa się offline i również korzysta z podobnych promocji. To zupełne przenikanie się stref, nie tylko od strony handlowej, ale też od strony rozrywkowej. To wszystko wpisuje się w oczekiwania związane z Consumer experience, przenoszone od sfery online do offline – tłumaczył.