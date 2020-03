Ruch wdraża proces odkażania wszystkich obsługiwanych przesyłek

Od piątku 27. marca Ruch S.A. wprowadziła obowiązkowy proces odkażania ozonem przesyłek obsługiwanych w ramach usługi Paczka w RUCH-u.

- Ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, który potencjalnie może utrzymywać się na obsługiwanych przesyłkach sprawiło, że podjęliśmy działania, których efektem jest możliwość zagwarantowania nadawcom i odbiorcom Paczki w RUCH-u maksymalnego poziomu bezpieczeństwa obsługiwanych przesyłek. Poziomu bezpieczeństwa paczek, którego osiągnięcie w innych modelach logistycznych dostępnych na rynku jest praktycznie niemożliwe – mówi Tomasz Swat, Członek Zarządu Ruch ds. Logistyki.

Na terenie Centrum Logistycznego Ruch w Warszawie wydzielona została specjalnie stworzona oraz zabezpieczona strefa odkażania, do której trafiają obsługiwane paczki. W ramach uruchomionego dzisiaj procesu dezynfekcji, paczki poddawane są działaniu ozonu, który jest gazem silnie utleniającym, jednak nie ingerującym w zawartość przesyłek. Proces dezynfekcji Paczki w RUCH-u pozwala więc usunąć wszelkie bakterie, które potencjalnie mogłyby znaleźć się na przesyłanych paczkach.

- Każdą partię przesyłek poddajemy dezynfekcji przez około 2 godziny. Proces logistyki Paczki w RUCH-u daje nam taki zapas czasowy. W sytuacji ryzyka zakażenia koronawirusem myślę, że warto poczekać na paczkę dzień dłużej, aby odbierając ją mieć pewność, że nie jest ona nośnikiem bakterii czy wirusów – informuje Wojciech Paczyński, rzecznik prasowy RUCH S.A.

Proces, który zajmuje około 2 h w realiach tradycyjnej branży kurierskiej to bardzo dużo czasu. Ruch S.A. zyskuje go na obsłudze Paczki w RUCH-u razem z codziennymi transportami prasy, które realizowane są w nocy. W badaniach nad utrzymywaniem się koronawirusa na listach i paczkach powtarzają się informacje o tym, że wirus może przetrwać na takich przedmiotach do 24 h. Badania pokazują też że ryzyko przenoszenia koronawirusa na prasie drukowanej jest znikome, ze względu na proces druku gazet.

Dodatkowe procesy przekładające się na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników usługi Paczka w RUCH-u nie będą wiązały się z żadnymi dodatkowymi opłatami.