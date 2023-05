Rusza budowa największego parku logistycznego w Warszawie

Odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek magazynowy City Point Targówek. Wśród sygnatariuszy znaleźli się: Wojciech Pietrzak, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek z Urzędu M. St. Warszawy, Maciej Runkiewicz, Prezes Zarządu Kajima Poland, Maksymilian Pawłowski, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska oraz Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce.

Lokalizacja City Point Targówek

City Point Targówek powstaje w jednej z najlepiej skomunikowanych dzielnic Warszawy – Targówku Fabrycznym. Lokalizacja w pobliżu centrum miasta zapewni najemcom doskonałą dostępność oraz w znaczący sposób usprawni ich działalność operacyjną. Park dzieli zaledwie 15 minut dojazdu samochodem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie lub komunikacją miejską do stacji metra. Natomiast bliskość drogi ekspresowej S8 i autostrady S2 zapewni sprawne połączenie z całą Polską.

DPD Polska w City Park Targówek

Centrum logistyczne przechodzi kompleksową przebudowę, po zakończeniu której powstanie sześć nowoczesnych budynków, oferujących przestrzeń idealnie dopasowaną do działalności firm logistycznych, e-commerce oraz najemców poszukujących powierzchni do logistyki miejskiej lub powierzchni produkcyjno-magazynowej. Pierwszy budynek w parku, budowany w formule BTS, w całości przeznaczony jest dla DPD Polska, będzie to 7 tys. mkw. powierzchni dostosowanej do potrzeb wiodącej firmy kurierskiej w Polsce i Europie.

„City Point Targówek po zakończeniu przebudowy będzie nie tylko największym, ale również najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym miejskim parkiem logistycznym w Warszawie. Zrównoważony rozwój jest priorytetem strategicznego inwestora Partners Group oraz Peakside, a City Point Targówek będzie flagowym przykładem odzwierciedlającym podejście firm do strategii ESG. Naszym celem jest dostarczenie obiektu, który dzięki zastosowanym technologiom, znajdzie się w światowej czołówce ekologicznych projektów” – mówi Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce.

Na terenie parku zostanie zainstalowany system fotowoltaiczny na dachu, który zapewni co najmniej 25% energii zużywanej w parku. Wdrożony zostanie również nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS). Tylko przy budynku realizowanym dla DPD Polska znajdzie się dwadzieścia miejsc parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych oraz wiaty rowerowe.

„DPD Polska realizuje swoją strategię biznesową wpisując w nią cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Szczególnie ważne jest dla nas, aby nasze procesy logistyczne były oparte na infrastrukturze, która reprezentuje podejście związane z szacunkiem dla środowiska naturalnego oraz zapewnienia komfortu dla ludzi, co ma miejsce w przypadku City Point Targówek. Równie ważne jest dla nas, aby nasze obiekty, w tym oddziały miejskie, były jak najbliżej Klientów, co ma wpływ na możliwości optymalizacji łańcucha dostaw, elastyczność i ograniczenie śladu węglowego.” – skomentował Maksymilian Pawłowski, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska.