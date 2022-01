Rusza budowa Panattoni Park Poznań West Gate I, dla Rohlig Suus Logistics

Panattoni jest wieloletnim partnerem Rohlig Suus Logistics, międzynarodowego operatora logistycznego - tylko w 2021 r. przedsiębiorstwo wynajęło blisko 80 000 m kw. w czterech lokalizacjach - w Jankach i Nadarzynie pod Warszawą, Gliwicach oraz Tarnowie Podgórnym. Ostatnią z realizacji – w Panattoni Park Poznań West Gate I – jest międzynarodowe centrum logistyczne, które obejmie 42 000 m kw. Obiekt zostanie dostarczony w lipcu 2022 r. i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Dla międzynarodowej działalności Rohilg Suus Logistics kluczowa będzie odległość od autostrady A2, do której dotarcie z Panattoni Park Poznań West Gate I zajmie ok. 15 minut. Trasa pozwoli na sprawne połączenie m.in. z Berlinem, Łodzią, czy Warszawą. Ponadto park powstaje przy Drodze Krajowej 92, zaledwie 7 km od Węzła Poznań Zachód, łączącego DK 92 z drogą ekspresową S11. Ta docelowo dotrze do Koszalina i Bydgoszczy na północy, a także Katowic na południu.

Rohlig Suus Logistics stawiając na tę lokalizację, otrzymuje również doskonały klimat dla biznesu dzięki położeniu w strefie przemysłowej Tarnowa Podgórnego - w sąsiedztwie takich przedsiębiorstw jak Lidl, Mondelez, czy Imperial Tobacco. Ogólnie w gminie działa ponad 5000 podmiotów gospodarczych.

Panattoni Park Poznań West Gate I zajmie blisko 61 000 m kw. (ponad 42 000 m kw. dla Rohlig Suus i ponad 18 000 m kw. obiektu spekulacyjnego) i obejmie 126 doków załadunkowych, a także blisko 220 miejsc parkingowych, w tym 80 dla samochodów ciężarowych. Najemcy skorzystają również z przestronnego placu manewrowego. Elastyczny projekt powierzchni operacyjnej parku pozwoli na sprawne działanie zarówno małych i średnich, jak i większych przedsiębiorstw, zwłaszcza w realizowanym obiekcie spekulacyjnym, a przestrzenie doskonale sprawdzą się m.in. w obsłudze logistycznej, w tym branży e-commerce. Ponadto obiekt zostanie przygotowany pod najemców zajmujących się lekką produkcją.