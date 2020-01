Rusza konkurs Start-up Challenge 2020 - zgłoś się!

fot. materiały prasowe PTWP

To będzie 5 odsłona konkursu w trakcie European Tech and Start-up Days. W zeszłym roku zgłosiło się blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. Do grona finałowej setki wybrane zostały pomysły z Białorusi, Niemiec, Polski (najwięcej), Węgier, Wielkiej Brytanii oraz USA. W tym roku powtórnie ogłaszamy konkurs Start-up Challenge czekając na najbardziej innowacyjne pomysły, które mają szansę odmienić jutro!

- European Start-up Days to motor napędowy dla start-upów wchodzących na rynek. Jako finaliści konkursu mieliśmy okazję pokazać nasz produkt setkom osób, zaprezentować się na start-upowej scenie, a także skonfrontować Umownik z potrzebami dużego biznesu. Dzisiaj jesteśmy już dwa kroki dalej: zwiększyła się nasza sieć kontaktów, rozpoznawalność ale przede wszystkim świadomość, że tworzenie, negocjowanie i zawieranie umów online jest już możliwe - mówi Bartłomiej Majchrzak ze start-upu Umownik.

ZGŁOŚ SIĘ

Rozwijasz biznes, masz innowacyjny pomysł a może chcesz przyciągnąć inwestora czy fundusze inwestycyjne? Zgłoś swój udział w Start-up Challenge, przedstaw się biznesowemu światu i zainteresuj potencjalnych partnerów rozwiązaniem. Może to właśnie Twojej nowatorskiej ścieżki szukają korporacje czy rynki finansowe?

WYBIERZ KATEGORIĘ

NEW INDUSTRY • ENVIRONMENT • TRADITION & MODERNITY • HEALTH & BIOTECHNOLOGY • BUSINESS PROCESSES • CLIENT & LIFESTYLE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Termin nadsyłania formularzy: 20 marca 2020 r.

ZAPREZENTUJ SWÓJ START-UP

Najlepsze start-upy zaprezentują się w Start-up Alley na bezpłatnym stoisku w katowickim Spodku.

WYGRAJ!

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie gali, 19 maja 2020 r. podczas European Tech and Start-up Days w Spodku.

Więcej informacji o konkursie na STRONIE.