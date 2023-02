Rusza nowa platforma e-commerce. Co sprzedaje Vilandy?

Według badań CBOS z 2021 roku najczęściej sprzedawane lub oddawane rzeczy używane to odzież i obuwie, ale tuż za nimi znajdują się meble oraz elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, a następnie sprzęt AGD i RTV.

To sygnał, że idea gospodarki cyrkularnej nie jest nam obca i szansa dla firm, które oferują przedmioty z drugiej ręki.

- Dla przedsiębiorców: producentów i sprzedawców wyposażenia wnętrz nasza platforma będzie dodatkowym kanałem dotarcia do klientów indywidualnych wraz z pierwszą w Polsce zorganizowaną przesyłką gabarytową w systemie kurierskim — mówi Marta Szataniak, CEO startupu JJM Development, który stworzył portal Vilandy. - To miejsce do działania dla firm, które obawiają się rosnących cen kosztów sprzedaży stacjonarnej, które chcą pozbyć się zapasów magazynowych i produktów pochodzących ze zwrotów, ekspozycji czy nadwyżki produkcyjnej.

Czym wyróżnia się oferta platformy Vilandy?

Jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcom założenie konta właśnie tutaj?

● To platforma specjalistyczna, skupiająca kupujących i sprzedających z branży Home&Garden. Sprzedawca trafia od razu w potrzeby potencjalnych odbiorców.

● Intuicyjny kreator ofert ułatwia i przyspiesza sprzedaż: formularz uzupełnia się automatycznie aż w 40 procentach. Wystarczy podać nazwę przedmiotu, zweryfikować wymiary, krótko opisać jego stan, by za chwilę pojawiła się oferta.

● Użytkownik biznesowy ma swój firmowy profil z dostępem do historii transakcji, który ułatwia zarządzanie sprzedażą. Może między innymi prowadzić negocjacje z klientami i wystawiać rachunki.

● Vilandy oferuje program partnerski — bezpłatny przez pierwsze miesiące trwania współpracy. To czas, kiedy przedsiębiorca może rozwijać ten kanał sprzedaży, znajdować kolejnych klientów i przyjrzeć się zasadom działania platformy bez dodatkowych kosztów.

● Platforma zapewnia w pełni bezpieczne płatności oraz ochronę danych osobowych użytkowników.

● Przedsiębiorca może wysyłać swoje produkty, także wielkogabarytowe, na koszt kupującego.

● Vilandy oferuje także wsparcie w postaci aktywnego Help Vilandy. Doświadczony zespół udziela wskazówek, rad, rozstrzyga ewentualne spory pomiędzy sprzedawcą a klientem.

Jak Vilandy przyciągnie klientów?

Vilandy zamierza przyciągnąć klientów wykorzystaniem różnorodnych kanałów służących reklamie i działaniom marketingowym; wygodną wyszukiwarką produktów; możliwością negocjacji ceny podczas zakupu produktów; bezpiecznymi płatnościami, także odłożonymi w czasie, dzięki systemowi Klarna.

Platforma zaproponuje także usługę dostawy produktów, także wielkogabarytowych pod wskazany adres na terenie Polski i niezależnie od odległości, jaka dzieli sprzedawcę od klienta.