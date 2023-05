Rusza pilotaż zielonej platformy e-commerce. Co proponuje VeloMarket?

Użytkownicy znajdą tam m.in. kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz szereg artykułów opartych o ideę zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest kolejnym etapem budowania wartości VeloBanku jako instytucji, która we współpracy z partnerami wdraża nowoczesne i innowacyjne inicjatywy biznesowe. Pilotaż zaplanowany jest do końca maja br. Dla klientów VeloBanku przygotowano stały 3% rabat na cały asortyment e-sklepu.

VeloBank jako instytucja, która w swojej strategii koncentruje się na potrzebach współczesnych konsumentów zainicjował powstanie platformy, która ułatwia podejmowanie ekologicznych wyborów. Funkcjonująca w ramach grupy VeloBanku internetowa platforma zakupowa VeloMarket, dostarcza kompleksową ofertę wyselekcjonowanych „zielonych” produktów.

– Do tej pory w sektorze e-commerce brakowało miejsca, gdzie konsumenci szukający ekologicznych rozwiązań mogliby bez konieczności samodzielnego sprawdzania wybierać spośród najlepszych dla środowiska opcji. Jako instytucja, która realizuje cele ESG, zawiera strategiczne partnerstwa i wspiera swoich klientów w dokonywaniu najlepszych wyborów, postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Tym samym po raz kolejny pokazujemy, że jesteśmy instytucją, która wprowadza na rynek innowacyjne, nowoczesne i odważne projekty oraz potrafi budować wartość dla inwestorów. W nadchodzących miesiącach będziemy stale wspierać rozwój VeloMarketu, zarówno w zakresie oferty produktowej, udogodnień dla klientów, jak i dostępnych metod finansowania zielonej transformacji energetycznej – mówi Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Ekologicznie, oszczędnie i wygodnie

W ramach etapu pilotażowego, który potrwa do końca maja br., z oferty VeloMarketu mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Platforma zaoferuje kupującym szeroką ofertę ekologicznych produktów z różnych kategorii. Jedną z nich będzie wytwarzanie energii, czyli głównie fotowoltaika, której zakup i montaż będzie można wygodnie sfinansować, a także pompy ciepła oraz magazyny energii. Klienci szybko wybiorą też swój nowy sprzęt RTV/AGD, oświetlenie czy inne urządzenia do domu i ogrodu pozwalające oszczędzać zasoby naturalne, a także wiele artykułów wspierających zrównoważony rozwój. W ideę „zielonych” zakupów wpisane jest również dbanie o siebie, dlatego w VeloMarkecie znajdzie się sprzęt i akcesoria sportowe.

– Uruchomiony właśnie pilotaż to kluczowy moment w rozwoju tego innowacyjnego projektu. Chcemy w pełni wykorzystać szansę, jaką daje nam zaprezentowanie VeloMarketu szerszemu gronu odbiorców i poznanie ich opinii oraz oczekiwań względem naszej platformy. Liczymy, że docelowo VeloMarket nie tylko umożliwi klientom szybkie, korzystne i bezpieczne zakupy online, ale też przyczyni się do budowania postaw ekologicznych. Jednym z naszych wyróżników będzie kompleksowe podejście do kwestii fotowoltaiki, gdzie oprócz rozwiązań technologicznych, klienci będą mogli zdecydować się na usługę profesjonalnego montażu oraz skorzystać z atrakcyjnych opcji finansowania inwestycji – mówi Wojciech Bolanowski, doradca prezesa zarządu VeloBanku, lider projektu VeloMarket.

Oprócz wspierania proekologicznych wyborów VeloMarket będzie pomagał także oszczędzać i to w wielu wymiarach. Oferowane urządzenia pomagają w ograniczaniu zużycia wody i prądu, co przekłada się na niższe rachunki dla ich użytkowników. Podobnie w przypadku urządzeń wytwarzających energię – inwestycja m.in. w fotowoltaikę, dosłownie się zwraca. Zwłaszcza, że w VeloMarkecie oprócz wybranego produktu będzie można od razu skorzystać z opcji finansowania. Korzystanie z nowej platformy pomoże też oszczędzić czas, który konsument musiałby poświęcić na znalezienie interesujących go artykułów. Wreszcie oszczędności mogą mieć wymiar dosłowny, bo klienci VeloBanku otrzymają stały 3% rabat na zakupy na platformie.

Szeroka gama „zielonych” produktów będzie stale rozbudowywana zarówno w czasie trwania pilotażu, jak i po jego zakończeniu. Obecnie obejmuje ona m.in.: rozwiązania z zakresu fotowoltaiki; RTV/AGD z wysoką klasą energetyczną; energooszczędne oświetlenie; produkty dla domu i ogrodu oszczędzające energię i wodę; żywność z europejskim certyfikatem ekologicznym; sprzęt i akcesoria sportowe oraz wiele innych artykułów wspierających ideę zrównoważonego rozwoju.