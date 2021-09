Rusza Smart! Week – festiwal zakupowy Allegro

Posiadacze zwykłego pakietu Smart! (w tym Smart! Student i usługi Smart! współdzielonej z członkami grupy rodzinnej) lub Smart! na Start będą mieli nie tylko nieograniczone darmowe dostawy i zwroty, ale także możliwość zaoszczędzenia dzięki promocjom.

– W tym roku – dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu sprzedawców, którzy dołączyli do promocji – skala akcji będzie dwukrotnie większa. Wszyscy, którzy aktywują Smart! na Start, mogą bez dodatkowych kosztów ani zobowiązań wypróbować nasz program lojalnościowy i zyskać dostęp do atrakcyjnych promocji i nieograniczonych darmowych dostaw w ramach festiwalu Smart! Week. Na klientów czekają miliony przecenionych produktów we wszystkich kategoriach - sprzęt AGD, komputery, narzędzia, smartfony i telewizory LCD, a także popularne detergenty, pieluszki, perfumy i nie tylko – mówi Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro.

Jak skorzystać z Allegro Smart! w tym roku?

W festiwalu Allegro Smart! Week mogą wziąć udział użytkownicy usługi Allegro Smart! (w tym pakietu próbnego Smart! na Start, zwykłego pakietu Smart!, Smart! Student lub Smart! współdzielonego w ramach grupy rodzinnej).

W tym roku w ramach Allegro Smart! Week będą dostępne dwa rodzaje ofert: nieograniczone – dostępne w dużych ilościach przez cały tydzień – i ograniczone, pojawiające się w określonych dniach, umożliwiające zakup z rabatem do 70% (przy czym będą obowiązywać ograniczenia ilościowe, np. 1 sztuka na kupującego, w zależności od oferty). W tym drugim przypadku klienci będą musieli szybko reagować i śledzić stronę https://allegro.pl/kampania/smartweek, aby skorzystać z najkorzystniejszych promocji.

Allegro Smart! – korzyści dla klientów i sprzedawców

Allegro Smart! oferuje bezpłatne dostawy do ponad 35 000 punktów odbioru (zamówienia od 40 zł). Co więcej, od 23 września Allegro uruchomiło promocję i obniżyło minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską z 80 również do 40 zł. Darmowe dostawy "pod drzwi" będą dzięki temu dostępne także dla tych klientów, którzy nie mają łatwego dostępu do punktów odbioru. Promocja potrwa do 3 stycznia 2022.

Ponadto Allegro Smart! zapewnia bezpłatne zwroty i dostęp do limitowanych ofert Smart!, festiwali zakupowych oraz przedsprzedaży biletów na koncerty, przedstawienia i wydarzenia za pośrednictwem platformy eBilet.