Ruszył sklep internetowy BioBazaru

Cała oferta katowickiego i warszawskiego BioBazaru dostępna jest online. W Warszawie produkty można zamawiać do domu lub odebrać wcześniej przygotowane paczki. W Katowicach na razie dostępna jest tylko druga opcja - podaje biokurier.pl.

Oferta sklepu internetowego to oferta BioBazaru - w Warszawie to około 10 000 produktów zaś w Katowicach około 5000 produktów.



BioBazar to targ z ekologiczną żywnością. Umożliwia zakupy bezpośrednio od ekologicznych rolników i producentów.