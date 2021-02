Ruszyła budowa dwóch magazynów 7R Park Szczecin

Województwo zachodniopomorskie umacnia pozycję jako zaplecze logistyczno-magazynowe dla sektora e-commerce oraz lekkiej produkcji. Widoczne jest też przyspieszenie trendu nearshoringu, co powoduje, że przedsiębiorstwa ze Szczecina i okolic coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w europejskich łańcuchach dostaw. Jedną z największych inwestycji na zachodniopomorskim rynku magazynowym w ubiegłym roku było rozpoczęcie projektu BTS dla firmy Hultafors Group w Goleniowie, który realizuje 7R. Najnowszym projektem dewelopera jest natomiast 7R Park Szczecin z pierwszym poufnym najemcą na pokładzie.

Ruszyła budowa dwóch obiektów kompleksu 7R Park Szczecin. Ich łączna powierzchnia wyniesie 58 000 mkw. To trzecie duże przedsięwzięcie dewelopera 7R na tych terenach. W tym miesiącu do użytku zostanie oddany nowoczesny budynek dla Hultafors Group, który będzie pierwszym w kraju zautomatyzowanym magazynem klasy A, wykorzystującym system AutoStore. Natomiast w centrum stolicy województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje już magazyn miejski 7R City Flex Last Mile Logistics. Tym samym Szczecin staje się strategiczną lokalizacją dla wielu polskich i zagranicznych firm.



- Rynek magazynowy w Szczecinie jest perspektywiczny, rozwija się w kierunku jednego z najważniejszych hubów logistycznych, łączących handel i produkcję, między Polską a Niemcami, Holandią oraz państwami Skandynawii. Całkowity zasób powierzchni magazynowych w tym rejonie zwiększył się po pierwszym półroczu ubiegłego roku do ponad 800 000 mkw., co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Głównym czynnikiem, budującym rosnącą pozycję Szczecina w segmencie magazynów, jest wzrost znaczenia e-commerce w handlu oraz obecność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Węzeł logistyczno-magazynowy będzie się tutaj dynamicznie rozwijał, dlatego ponownie budujemy na Pomorzu - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Pandemia COVID-19 umocniła tylko potęgę branży e-commerce. W tej sytuacji wygrany jest sektor magazynowo-produkcyjny oraz logistyka. Zwiększa się zapotrzebowanie na powierzchnię do składowania towarów oraz obiekty przystosowane do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu robotyki i automatyzacji.

Pierwszy najemca wprowadzi się do 7R Park Szczecin w połowie 2021 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol.