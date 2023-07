Ruszyła platforma e-commerce do zakupu wyrobów hutniczych

Wykorzystanie kanału sprzedaży online jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy na drodze ciągłego udoskonalania oferty i usług do wymagań współczesnego klienta - informuje właściciel platformy e-commere. Firma metodycznie przygotowała się do digitalizacji biznesu zaczynając od pełnej automatyzacji magazynu wysokiego składowania.

Platforma online moris.eu

Moris.eu to platforma online, która usprawnia proces zakupu wyrobów hutniczych, szyn i akcesoriów kolejowych. Narzędzie umożliwia szybkie sprawdzenie dostępności danego produktu oraz jego ceny – zarówno jednostkowej, jak i hurtowej – oraz złożenia zamówienia, tak jak w tradycyjnym sklepie internetowym. Czas od sfinalizowania transakcji na stronie do przygotowania towaru do wysyłki bądź osobistego odbioru wynosi do 24h. Zamówienia dowożone są w dowolne miejsce na terenie całej Polski oraz kilku krajów Europy. Operatorem platformy jest Moris – jeden z liderów branży wyrobów hutniczych w kraju.

– Uruchomienie internetowej platformy zakupowej to kolejny krok w digitalizacji firmy i wykorzystanie potencjału naszego magazynu, który jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w kraju i jednym z największych w Europie. Dzięki nowym technologiom możemy kompletować zamówienia kilkanaście razy szybciej. Naturalnym krokiem było więc dla nas wprowadzenie narzędzia usprawniającego proces zakupowy. Nie ma drugiego takiego rozwiązania na polskim rynku. Informacje zwrotne jakie otrzymaliśmy od klientów, którzy już korzystali z platformy, utwierdzają nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja biznesowa – mówi Piotr Opoń, E-commerce & Digital Manager w Moris.

Obecnie na platformie dostępnych jest niemal 4 tysiące artykułów dla klientów biznesowych z branż stalowej i kolejowej. Za pośrednictwem tego rozwiązania mogą kupować przedsiębiorcy nie tylko z Polski, ale również z Czech i Słowacji, a niebawem z Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier. Do tej pory każdy klient, który skorzystał ze sprzedaży online, kolejne zamówienia składa już tym kanałem.

– Największym plusem składania zamówienia online jest szybkość jego realizacji. Dotychczas, gdy klient chciał otrzymać wycenę oraz złożyć zamówienie cały proces wymagał bezpośredniego kontaktu z działem handlowym. Na moris.eu podstawowe informacje o produkcie otrzymujemy od razu, a zlecenie wyceniane jest na bieżąco w zależności od wartości koszyka zakupowego. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany – prosty, funkcjonalny i szybki. To pierwsze tego typu rozwiązanie w naszej branży i jestem przekonany, że to krok w dobrym kierunku – komentuje Piotr Opoń.

Podstawa to nowoczesny magazyn

Moris jest dystrybutorem i producentem wyrobów stalowych i kolejowych, który posiada w Polsce w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania stali. Obiekt jest największym tego typu w kraju i jednym z największych w Europie. Dzięki automatyzacji rozładunek towarów z hut o łącznej wadze przekraczającej 1000 ton z lokomotywy stojącej na doprowadzonych do magazynu torach może zostać przeprowadzony w 8 godzin – wcześniej trwało to nawet 3 dni przy zaangażowaniu tej samej liczby osób. Co więcej, każdy samochód dostawczy rozwożący zamówienia może dziś zostać załadowany w 30 minut.

– Nowe technologie to podstawa naszego rozwoju. Jako pierwsi na rynku zbudowaliśmy stacjonarną zgrzewalnię szyn kolejowych umożliwiającą zgrzewanie szyn o długości do 360 metrów. Dzięki temu rocznie nasz magazyn opuszcza blisko 2 000 kilometrów torów. Jako pierwsi również zaczęliśmy automatyzować nasz magazyn – mówi Piotr Opoń. - Wprowadzenie nowych technologii do procesu, który dotychczas kojarzył się z czasochłonną pracą i wysiłkiem wielu osób, pozwoliło oferować klientom nową jakość, pod postacią najszybszego na rynku procesu realizacji zamówień. Dziś stawiamy na digitalizację sprzedaży, która ma nam pomóc nie tylko wejść na nowe rynki, lecz także zwiększyć efektywność naszej działalności. Wykorzystujemy między innymi boty wspierające pracowników w realizacji żmudnych i powtarzalnych czynności – podsumowuje.