Ruszyły zgłoszenia kandydatek do konkursu Kobieta e-commerce 2023. DlaHandlu.pl patronem

Plebiscyt Kobieta e-Commerce 2023 - to najważniejsze wyróżnienie dla kobiet angażujących się w branżę e-commerce w Polsce, rozumianą szeroko jako działalność handlową w Internecie, e-marketing, social marketing, e-usługi, technologia i innowacje. Głównym celem konkursu jest wspieranie i promowanie przedsiębiorczych kobiet, zarówno właścicielek małych i średnich firm, jak i kobiet pracujących na etacie, które angażują się w rozwój sektora gospodarki cyfrowej w Polsce.

Tytuły i statuetki Kobieta e-Commerce 2023 będą przyznawane kobietom, które wyróżniły się umiejętnościami, innowacyjnością i zaangażowaniem na rzecz rozwoju branży e-commerce w ciągu ostatnich 26 miesięcy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

O tytuł Kobieta e-commerce 2023 może ubiegać się każda przedsiębiorcza kobieta prowadząca swój biznes online w Polsce. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie, pochodzenie — liczy się innowacyjność, przedsiębiorczość oraz wkład w rozwój sektora gospodarki cyfrowej.

“Wspieranie oraz motywowanie przedsiębiorczych kobiet do rozwoju w obszarze on-line to jeden z celów naszej Fundacji. Staramy się przekazywać ekspercką wiedzę oraz budować społeczność, którą wspierają najlepsi eksperci z rynku. Bardzo konkurencyjne i dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga jednocześnie dużej odwagi, innowacyjności oraz niestandardowego podejścia do biznesu. Dlatego chcemy nagrodzić i promować kobiece start-upy lub wyróżniającą się działalność, która może mieć widoczny wpływ na rozwój branży e-commerce. Wierzymy, że ta inicjatywa pomoże kobietom w realizacji marzeń, prowadzeniu własnych firm, a przede wszystkim rozwojowi ich e-przedsiębiorczości” - mówi Anna Heimberger, prezeska Fundacji Kobiety e-biznesu.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO KONKURSU KOBIETA E-COMMERCE?

Do konkursu kandydatki mogą zgłaszać się same lub być nominowane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej www.kobietaecommerce.pl. Wystarczy wybrać na niej właściwą kategorię oraz uzupełnić jeden z formularzy zgłoszeniowych. Oceny dokona Jury konkursu oraz społeczność internetowa poprzez ogólnopolskie głosowanie on-line.

KATEGORIE KONKURSOWE

Kapituła konkursu, złożona z wybitnych specjalistów z obszaru e-commerce przyzna nagrody w 8 głównych kategoriach.

 Najlepszy sklep internetowy, której opiekunem jest Allegro;

Kategoria adresowana do przedsiębiorczyń oraz kobiet pracujących na etacie, zajmujących się prowadzeniem sklepu internetowego, które w ciągu ostatnich 26 miesięcy wykazały się szczególną aktywnością i sukcesami. Poradziły sobie w okresie pandemii, przystosowały się do zmian jakie zaszły wokół nas.





 Najlepszy e-marketing, której partnerem jest Ceneo;

Kategoria promująca kobiety pasjonatki marketingu, które w ciągu ostatnich 26 miesięcy wymyśliły, zaplanowały i zrealizowały efektywną i ciekawą kampanię online, która pomogła zwiększyć widoczność firmy w Internecie oraz zwiększyła sprzedaż.

 Innowacja w e-commerce, której patronuje InPost;

Kategoria, w której wyróżniamy kobiety wizjonerki z innowacyjnym podejściem do biznesu internetowego, które wymyśliły lub są na etapie tworzenia nowatorskich rozwiązań. Wprowadziły nowe usługi online, innowacje w sklepach internetowych lub w pomysłowy sposób pomagają rozwijać branżę e-commerce.



 Technologia dla e-commerce, w której nagrodę wręczy przedstawiciel firmy Audioteka;

Kategoria dla kobiet zajmujących są wdrożeniami lub optymalizacją sklepów internetowych, wprowadzeniem różnego typu narzędzi i aplikacji wspierających rozwój sprzedaży online.

 Odpowiedzialny e-commerce, której patronem jest Modivo;

Nagroda przyznawana za pomysły na wsparcie ekologii poprzez wdrażanie lub promowanie działań pozwalających na prowadzenie zrównoważonego biznesu online.

 Najlepszy start-up e-commerce, której Partnerem są Przelewy24;

Kategoria dla kobiet, które w ostatnich 2 latach rozpoczęły działalność w formie prowadzenia własnego sklepu internetowego (platformy do sprzedaży online) lub pracują w nowym start-up-owym e-commerce.

 Przedsiębiorcza mama w e-commerce, której patronuje Fundacja Kobiety e-biznesu;

W tej kategorii szansę na nagrodę mają przedsiębiorcze kobiety, które umiejętnie łączą rolę młodej mamy z budowaniem i rozwijaniem biznesu online.

 oraz rozwijająca się kategoria The best influencer for e-commerce;

W tej kategorii nominowane mogą być Influencerki, które kreują trendy, wpływając na decyzje zakupowe setek tysięcy Polaków za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych.



NAGRODA INTERNAUTÓW

Ponadto w drodze ogólnopolskiego głosowania internetowego spośród wszystkich nominowanych zostanie wyłoniona największą liczbą głosów internautów Kobieta e-commerce w kategorii Wybór Internautów.

NAGRODY I GALA FINAŁOWA KONKURSU

Na laureatki konkursu „KOBIETA E-COMMERCE 2023” czekają statuetki nawiązujące projektem do kobiecego biznesu online. Zwyciężczyni głosowania internautów otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Nazwiska laureatek konkursu poznamy podczas na gali finałowej, która odbędzie się 18 maja 2023 r. w Villi Intrata (Pałac Wilanów) w Warszawie.





Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu Kobieta e-Commerce 2023 jest Fundacja Kobiety e-biznesu we współpracy z Partnerami: Allegro, MODIVO, CENEO, InPost, Audioteka, Przelewy24, Progressivo.

Patroni medialni:

Wp.pl, Money.pl, Meloradio, Polki.pl, Glamour, Home&Market, egospodarka.pl, nowymarketing.pl, ecommerceportal.pl, ladybussiness.pl, businesswomanlife.pl, kobietyprzykawie.pl, allaboutlife.pl, dlahandlu.pl

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.kobietaecommerce.pl



Przebieg i ważne daty Konkursu

Konkurs trwa od dnia 27 stycznia 2023 r. do dnia 18 maja 2023 r.

1. Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

Etap I: 27 stycznia 2023 r. do 19 marca 2023 r. do godz. 23:59 – trwać będzie przyjmowanie zgłoszeń i nominacji poprzez wypełnienie on-line Formularza zgłoszeniowego lub Formularza nominacji dostępnego na stronie internetowej www.kobietecommerce.pl.

Etap II: od 19 marca 2023 r. do 21 marca 2023 r. – trwać będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych pod względem formalnym przez Jury Konkursu i Kancelarię Prawną

Etap III: od 22 marca 2023 r. do 26 marca 2023 r. – trwać będzie ocena kandydatek Konkursu przez Jury Konkursu i wybór nominowanych Uczestniczek do nagród i tytułów.

Etap IV: 27 marca 2023 r. – nastąpi opublikowanie na stronie internetowej www.kobietecommerce.pl nominowanych Uczestniczek we wszystkich kategoriach konkursu. Liczba nominowanych w kategorii zależna jest od jakości zgłoszeń, nie może jednak przekroczyć 10 nominacji w jednej kategorii.

Etap V: od 27 marca 2023 r. do 7 maja 2023 r. – trwać będzie głosowanie Internautów poprzez oddanie głosu na stronie www.kobietecommerce.pl pod wybraną nominacją.

Etap VI: do 9 maja 2023 r. - odbędą się obrady Jury, wyłonienie Laureatek w poszczególnych kategoriach Konkursu i głosowaniu Internautów.

Etap VII: 18 maja 2023 r. – odbędzie się ogłoszenie Laureatek Konkursu na stronie internetowej. www.kobietecommerce.pl, www.kobietyebiznesu.pl oraz Gala Finałowa Konkursu, gdzie zostaną wręczone nagrody oraz statuetek Laureatkom Konkursu.