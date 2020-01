Rynek e-commerce 2020 okiem ekspertów

fot. Jacek Zalewski, Twisto



Rok 2020 dla branży e-commerce zapowiada się bardzo dynamicznie. Zmiany wdrażane przez sklepy internetowe będą wynikały przede wszystkim z obserwowanego już od jakiegoś czasu, rosnącego zainteresowania automatyzacją procesów oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji – prognozuje Jacek Zalewski, Business Development Manager, Twisto.

- Technologie te będę miały realny wpływ na wiele elementów składowych biznesowych e-commerce. Począwszy od logistyki, która będzie zmagać się z potrzebą jeszcze szybszej dostawy zamówień (Same Day Delivery) oraz wygodniejszej dla klienta realizacji zwrotów. Jak wynika z corocznego raportu Koszyk Roku, badającego największe sklepy internetowe w Polsce, m.in. tylko 28 proc. przebadanych sklepów umożliwia śledzenie statusu zwrotu w czasie rzeczywistym. Pod tym kątem jest jeszcze wiele do poprawy – zauważa ekspert Twisto.

- W obszarze obsługi klienta coraz istotniejsze będzie polepszenie doznań klienta oraz optymalizacji konwersji z tego kanału. Pomoże w tym sztuczna inteligencja, która nie tylko przyspieszy i spersonalizuje kontakt z klientem, ale niejako przy okazji podsunie dedykowane produkty. Ta technologia jest również coraz szerzej wykorzystywana do wydajniejszego pozyskiwania klientów oraz precyzyjniejszego dopasowania ofert – podsumowuje Jacek Zalewski.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciel DHL Express. Rok 2020 to rozwój sztucznej inteligencji, focus na zmiany klimatyczne i nowe konteksty zakupowe.

– Rozwój sztucznej inteligencji w handlu online często jest utożsamiany z rozwiązaniami

z zakresu analityki big data czy business intelligence, które ułatwiają skuteczne przekonywanie klientów do siebie – zauważa Edwin Osiecki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w DHL Express – Jednak korzystanie z autonomicznych łańcuchów tworzonych na bazie istniejących danych może oznaczać nieznane uprzednio poziomy optymalizacji i przewidywania stanu zapasów i czasu dostaw.

Jest to ważne m.in. ze względu na fakt, że ponad 4/5 konsumentów na świecie uważa, że firmy powinny pomagać w poprawie stanu środowiska. Połowa z nich chciałaby, aby dostawa ich zamówienia była neutralna węglowo. Równocześnie konsumenci oczekują, że sprawność procesu zakupowego i płatności będzie kontynuowana również przy dostawie produktów. Co piąty klient online oczekuje, że zamówienie złożone w Europie znajdzie się u niego w terminie do 3 dni roboczych.