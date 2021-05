Rynek e-zakupów zmieni się po 1 lipca

Od 1 lipca tzw. „małe przesyłki” o wartości do 22 euro zostaną objęte podatkiem VAT, fot. shutterstock

Za sprawą wprowadzanego VAT-u na artykuły spoza EU, e-zakupy z Chin już wkrótce mogą stać się droższe, a tym samym – znacznie mniej opłacalne. Już od 1 lipca tzw. „małe przesyłki” o wartości do 22 euro zostaną objęte podatkiem VAT. Gdy zakończy się era tanich przesyłek z Chin, znane wschodnie marketplace’y powinny się więc spodziewać wyraźnych strat. Jak podatkowe zmiany mogą wykorzystać polscy e-przedsiębiorcy?

Podczas szczytu pandemii, Polacy zajęli trzecie miejsce w rankingu najczęściej kupujących na jednej z chińskich platform zakupowych online. W ubiegłym roku tanie towary z Chin sprowadziło ok. 5 milionów krajowych odbiorców, a więcej od nas zamawiali tylko Hiszpanie i Francuzi. Podczas gdy zamknięci w domu konsumenci kupowali z Azji tanie drobiazgi, wartość międzynarodowej platformy chińskiej grupy Alibaba wyceniona została na około 550 mld USD.

Rynek nie znosi pustki

Tymczasem tylko w I kwartale 2021 w Polsce powstało już 2 tys. nowych sklepów internetowych, co oznacza, że w sumie pod koniec marca było ich nad Wisłą aż 44,5 tysięcy. I jest to liczba, która wciąż rośnie wraz z rozwojem lokalnego rynku – już 70 proc. badanych Polaków kupuje w sieci, a połowa z nich wydaje w ten sposób nawet ponad 300 zł miesięcznie.

– Opodatkowanie zakupów z Dalekiego Wschodu może być ogromną szansą dla polskich sprzedawców, którzy próbują dotrzeć do klientów w sieci. Mimo że łatwiej będzie im konkurować ceną, nie warto zapominać o tym, że kupujący biorą pod uwagę również inne czynniki. Na rynku pojawiają się nowi konsumenci – Leniwi Zdobywcy – dla których zakupy nie ograniczają się jedynie do kliknięcia przycisku „kup”, a są całym procesem. Dla nich to doświadczenie rozciąga się na inne aspekty, jak np. atrakcyjne programy lojalnościowe czy wydłużona gwarancja – tłumaczy Dawid Rożek, CEO ZEN.COM, polskiego fintechu oferującego kartę płatniczą i aplikację.

A oczekiwania klientów są coraz wyższe. Przykładowo, polscy konsumenci są jednymi z najwybredniejszych w Europie, jeśli chodzi o szybki termin dostawy produktu – 1-2 dni to dla nich maksimum, a dla połowy sprawność doręczenia jest jednym z najważniejszych czynników. Z drugiej strony, popularność wschodnioazjatyckich marketplace’ów z długimi terminami dostaw pokazuje, że Polacy są w stanie obniżyć swoje wymagania, jeśli w zamian dostaną coś „ekstra” – czy będzie to niska cena, czy możliwość odzyskania części zapłaconej kwoty w formie cashbacku.

Polscy e-sprzedawcy mogą konkurować zatem nie tylko ceną czy czasem dostawy nieporównywalnie szybszym niż ich azjatyccy odpowiednicy, ale również ciekawą ofertą związaną z zakupami w ich sklepie. To mogą być kluczowe elementy przepisu na przejęcie klientów od dalekowschodnich gigantów.

Taniej, ale lepiej