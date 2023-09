Są tam biura i magazyny. Inwestycja ma nowego zarządcę

OKAM City - co to za inwestycja

OKAM City to 62 hektarowa działka, gdzie znajdują się budynki o łącznej powierzchni najmu blisko 425 000 mkw. Najemcy mają w nich możliwość wynajęcia istniejących przestrzeni biurowych, o metrażach od 20 do 1000 m kw. W ramach kompleksu dostępne są również hale magazynowe i produkcyjne od 100 m kw., a także utwardzane place do składowania kontenerów oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na wydarzenia, sesje zdjęciowe czy plany filmowe.

OKAM City to wyjątkowy projekt, którego realizacja na stałe zmieni przyszły obraz Warszawy, zgodny z założeniami nowego studium zagospodarowania miasta. Planowana inwestycja wykorzysta tereny poprzemysłowe, które są dogodnie położone i mają dostęp do infrastruktury, w tym nawet obsługę kolejową i tramwajową. Już teraz inwestycja oferuje atrakcyjną przestrzeń oraz wielofunkcyjną infrastrukturę, które odpowiadają na potrzeby różnorodnych firm i podmiotów z różnych branż – mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektorka działu powierzchni handlowych i mixed-use w Savills.

Co wiemy o firmie Savills

Savills to jedna z czołowych firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi na polskim rynku. Oferuje szeroką gamę usług doradczych dla sektora nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami biurowymi, handlowymi oraz przemysłowo-magazynowymi. Całość tworzy zróżnicowany portfel aktywów o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln mkw. Savills nieustannie poszerza także zakres świadczonych usług w dziedzinie zarządzania, wzbogacając ofertę o doradztwo w zakresie ESG oraz wprowadzając nowatorskie rozwiązania, takie jak optymalizacja kosztów czy ocena kondycji finansowej najemców.