Salesforce i WhatsApp rozpoczynają współpracę

Podczas Dreamforce 2022, Salesforce oraz WhatsApp ogłosiły nowe strategiczne partnerstwo, które pozwoli klientom Salesforce łączyć się ze swoimi klientami i budować nowe doświadczenia w oparciu o komunikację w aplikacji WhatsApp.

Na czym polega współpraca Salesforce i WhatsApp?

Wykorzystanie WhatsApp jako nadrzędnej platformy interakcji zapewni nowoczesne, wygodne, zintegrowane i spersonalizowane doświadczenia między ludźmi i firmami. Integracja ta zmieni sposób, w jaki marki łączą się z konsumentami poprzez konwersacyjne zaangażowanie w ramach interakcji marketingowych, handlowych i usługowych. Ponadto, firmy będą mogły aktywować swoich klientów bezpośrednio za pośrednictwem zupełnie nowego rozwiązania Salesforce Genie - nowej platformy danych zasilającej pierwszy na świecie CRM działający w czasie rzeczywistym. Zapewnia on płynne, wysoce spersonalizowane doświadczenia w zakresie sprzedaży, obsługi, marketingu i handlu. Umożliwia to firmom kierowanie do swoich odbiorców danych w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem reklam typu Click-to-WhatsApp na Facebooku i Instagramie.

Nowa integracja pozwoli markom łatwo dostosować swoje doświadczenie, aby połączyć się z klientami w szybki, prosty i osobisty sposób, odpowiadać na pytania, zapewnić wsparcie oraz promować i sprzedawać produkty. Zwiększa to zaangażowanie, lojalność, wygodę, interakcję i satysfakcję zarówno dla marki, jak i klienta.

"L'Oreal ma misję wynalezienia przyszłości piękna, co wymaga od nas również zrewolucjonizowania sposobu, w jaki łączymy się z naszymi klientami na całym świecie. Nasi klienci poruszają się szybko - musimy nie tylko za nimi nadążać, ale także przekraczać ich oczekiwania w każdej interakcji. Ponieważ coraz więcej klientów korzysta z urządzeń mobilnych, jako podstawowego sposobu kontaktu z naszą marką, potrzebujemy jednego rozwiązania w zakresie przesyłania wiadomości, które pobiera informacje z działów sprzedaży, obsługi, marketingu, handlu i IT, aby pomóc nam w zapewnieniu spersonalizowanej obsługi klienta, dostarczaniu rekomendacji dotyczących produktów i zwiększaniu sprzedaży. Możliwość wykonywania wszystkich powyższych czynności za pośrednictwem WhatsApp jako pojedynczej platformy komunikacyjnej może mieć ogromne znaczenie w branży kosmetycznej, umożliwiając prowadzenie handlu konwersacyjnego i budowanie większego zaangażowania" - powiedziała Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer w Grupie L'Oréal.

"Nasze rozszerzone partnerstwo z Salesforce to kamień milowy, który znacząco skaluje nasze możliwości pomagania markom w oferowaniu jeszcze lepszych doświadczeń klientów korzystających na co dzień z aplikacji WhatsApp. Obie nasze firmy podzielają przekonanie, że komunikatory z sukcesem „przejmują” interakcje z markami. Tym samym, pomożemy większej liczbie marek rozpocząć pracę z WhatsAppem, aby zwiększyć zaangażowanie klientów, przyspieszyć sprzedaż i osiągnąć lepsze wyniki dla ich firm i klientów" - powiedział Matt Idema, wiceprezes działu Business Messaging w firmie Meta



Integracja Salesforce z WhatsApp Business Platform for Marketing Cloud ma być dostępna w grudniu 2022 roku, a dodatkowe integracje zostaną zaoferowane w kolejnych miesiącach.