Salesforce: Jak inflacja wpływa na konsumentów w kanałach cyfrowych

Co napędza inflację?

Jakie produkty napędzają ten wzrost? Największy wzrost cen odnotowano w sektorze mebli – to 32% w stosunku do III kwartału ubiegłego roku. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak trudne wyzwania związane z łańcuchem dostaw stoją przed przemysłem meblowym od początku pandemii. W sektorze elektroniki i zabawek również odnotowaliśmy bezprecedensowy wzrost cen – w obu przypadkach wzrosły one o 21% w stosunku do ubiegłego roku.

Nowe pozycje katalogowe, które weszły na rynek w III kw. 2021 roku, są notowane w średniej cenie o 14% wyższej niż nowe pozycje wprowadzone do sprzedaży w III kw. 2020 roku. Sektory, w których ten wzrost jest największy, to uroda, zabawki, wyposażenie wnętrz i dekoracje oraz torebki.

Jak inflacja zmienia konsumentów?

Zmiana nr 1: konsumenci kupują rzadziej

Wzrost liczby zamówień wyhamował drugi kwartał z rzędu, a marki i sprzedawcy detaliczni na całym świecie odnotowali w III kwartale spadek zamówień online o 2% w ujęciu rok do roku.



Pomimo niezwykle gwałtownych podwyżek cen internetowe sklepy meblowe zdołały przełamać panujący trend i odnotowywać silny wzrost skali zamówień: w III kwartale ich liczba wzrosła o 22%. Popyt na meble pozostaje silny – pomimo sytuacji na rynkach – prawdopodobnie ze względu na konkurencyjność sektora mieszkaniowego i rosnące ostatnio na sile trendy migracyjne. Inne sektory, które również padły ofiarą gwałtownej inflacji, nie były jednak tak odporne na kaprysy konsumentów. Elektronika, uroda (zwłaszcza makijaż), wyposażenie wnętrz i dekoracje to obszary, w których odnotowano spadek zamówień o 18%, natomiast w sektorze zabawek spadek wyniósł 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym.



Czy oznacza to, że konsumenci składali po prostu mniej zamówień, a produkty kupowali w innych miejscach? Niekoniecznie. Większość sektorów odnotowała spadek liczby produktów na transakcję lub liczba ta pozostała na niezmienionym poziomie, co wyraźnie pokazuje, że konsumenci dostrzegają wpływ inflacji na ich portfele i odpowiednio dostosowują swoje wydatki.



Zmiana nr 2: zainteresowania nabywców ulegają zmianie