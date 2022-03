Salony Agata wprowadzają Megaskrytki dla e-zakupów gabarytowych

Nowe rozwiązanie umożliwia odbiór towaru przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Megaskrytka znajdująca się przy salonie w Katowicach, posiada 27 skrytek różnej wielkości. Jeżeli zamówienie przekroczy maksymalne możliwości Megaskrytki – ta opcja dostawy przestaje być dostępna. Te same mechanizmy przydzielają też zamówienia do skrytek o najodpowiedniejszych rozmiarach, m.in. w największej skrytce zmieszczą się narożniki czy materace. Partnerem sieci Agata przy projektowaniu i produkcji urządzeń jest firma Selfmaker.

W największych skrytkach towar pozostawiany jest na specjalnym wózku na kółkach, który ułatwi wyjęcie towaru. Dzięki temu klient w wygodny sposób może przetransportować mebel do swojego pojazdu. W okolicy każdej Megaskrytki znajduje się wiata, gdzie udostępnione są wózki pozwalające przewieźć paczki z towarem oraz wyznaczone jest specjalne miejsce parkingowe w ponadstandardowym rozmiarze, tak aby można było zaparkować tam auto dostawcze.

Jeśli kupujący nie zdąży odebrać paczki w ciągu 48 godzin, to towar nadal będzie na niego czekał w salonie lub magazynie salonu Agata.

Drugie takie urządzenie znalazło się przy salonie w Kobylnicy k. Słupska, będącym najnowszym stacjonarnym punktem sprzedaży Agata S.A. na mapie Polski. Jeszcze w tym półroczu marka Agata planuje uruchomienie kolejnych Megaskrytek przy salonach w różnych lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

73 proc. 50 największych firm retail działających na rynku europejskim oferuje dostawę zamówień do punktów odbioru. Jak pokazuje badanie zrealizowane przez Statistica, 28% konsumentów we Francji wybrało opcję Click and Collect, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Kolejne miejsca zajęły Polska i Niemcy (odpowiednio 12,4% i 11,6%).

- Do tej pory taka forma dostawy, szczególnie do lockersa dotyczyła najczęściej drobnych zamówień – ubrania, buty i dodatki (62,5 proc.), kosmetyki i perfumy (51,1 proc.) czy książki (42,1 proc.). Za sprawą naszego wdrożenia dla sieci salonów Agata z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz, wprowadziliśmy automatyzację do zupełnie nowego segmentu i wspólnie wyznaczyliśmy dalszy kierunek jej rozwoju – mówi Marek Wieteska, CEO SelfMaker.

Agata to polska sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w Polsce; obejmująca 32 wielkopowierzchniowe salony zlokalizowane zarówno w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju.