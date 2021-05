Samito chce rozwiązać problem porzuconych e-koszyków

SAMITO, twórca technologicznych rozwiązań dla e-commerce w modelu SaaS, łączy siły z PayNow – integratorem płatności z Grupy mBank. Spółki przygotowują usługę ratowania porzuconych koszyków dla e-sklepów. Docelowo wspólnie chcą opracować i wdrożyć szereg rozwiązań, które ułatwią proces płatności w sklepach online i zwiększą konwersję.

Porzucanie transakcji w sklepie online to duży problem dla branży e-commerce. Szacuje się że w blisko 70% przypadków klient rezygnuje z zakupów już po dodaniu produktów do koszyka. W wyniku współpracy SAMITO i PayNow sprzedawcy otrzymają nową usługę, dzięki której odzyskają nawet 1/3 takich transakcji.

Wspólna usługa SAMITO i PayNow już za kilka tygodni będzie dostępna dla klientów SAMITO. W ciągu kolejnych miesięcy znajdzie się także w czołowych platformach dla e-commerce w Polsce – w formie wtyczki. Usługa nie będzie dodatkowo płatna - sklep tak jak dotychczas będzie płacił standardową prowizję od transakcji.

Jeszcze w tym roku pakiet wspólnych usług SAMITO i PayNow poszerzy się o kolejne rozwiązania zwiększające wartość koszyka, narzędzie rekomendujące dodatkowe produkty dopasowane do gustu użytkownika oraz zachęcające go do powrotu do sklepu.

SAMITO zamierza zadebiutować na NewConenct na przełomie 2021 i 2022 r. Już w połowie maja spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, z której chce pozyskać do 4 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój oraz marketing narzędzi SAMITO. Kampania crowdinvestingu zostanie zaprezentowana na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Spółka jest wyłącznym dostawcą marketing automation m.in. dla Castoramy.