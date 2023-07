Samsung otwiera w Polsce sklep internetowy

Portal Gier to sklep internetowy dla graczy, służący ułatwieniu wyszukiwania i kupowania takich produktów, jak smartfony, telewizory, monitory do gier i wysokowydajne dyski SSD. W tym samym miejscu pojawią się różnorodne treści związane z grami, dostosowane do preferencji i doświadczeń użytkowników.

W 2021 roku globalna firma Accenture opublikowała badanie dotyczące rynku gier. Wykazało ono, że połowa populacji grających to gracze wieloplatformowi, używający więcej niż jednego urządzenia do grania, poświęcający na gry tygodniowo średnio 16 godzin, a 8 godzin na oglądanie filmów związanych z grami i 6 godzin na aktywność w społecznościach graczy.

Portal Gier firmy Samsung

Odpowiadając na te trendy, firma Samsung zaprojektowała Portal Gier, by udostępnić w jednym miejscu różnorodność takich treści, jak informacje o produktach do gier, krajowe i międzynarodowe recenzje ekspertów, korzyści i oferty zakupu produktów, pomysły na wykorzystanie produktów oraz wiadomości związane z grami.

– Gry stały się ważną częścią stylu życia konsumentów, a nie tylko rozrywki, szczególnie dla Millenialsów i Pokolenia Z – mówi Evelyn Kim, wiceprezes wydziału D2C Center spółki Samsung Electronics. – Wdrożymy różne inicjatywy, by zapewnić klientom wrażenia z gry, od zakupu aż do użytkowania, dzięki środowisku, w którym zakup urządzeń związanych z grami będzie przyjemny i łatwy - dodaje.

Branża gier jest jednym z niewielu sektorów, który wciąż się rozwija. Biorąc pod uwagę ten trend, firma Samsung prowadzi różne działania mające na celu wzmocnienie jej pozycji jako lidera w branży, w tym zwiększenie konkurencyjności produktów i usług związanych z grami. Otwarcie Portalu Gier jest kluczowym krokiem w tym kierunku, torującym drogę do dalszego wzrostu - informuje południowokoreański koncern.

