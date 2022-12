Sanki, łopaty do śniegu i...samochodowe przetwornice napięcia - tego szukamy na Allegro

Serwis Allegro również obserwuje gwałtowny wzrost zainteresowania klientów sprzętem zimowym.

Sanki z oparciem Allegro. Ta fraza pada najczęściej

- Sprzedaż w kategorii "sporty zimowe" wzrosła o połowę tydzień do tygodnia a w najbardziej w "śnieżnych dniach", tzn 8-11.12. Obserwujemy niemal podwojenie ruchu w stosunku do analogicznych dni w poprzednim tygodniu - mówi nam biuro prasowe.

Jakie sanki kupują Polacy?

Najpopularniejsze modele wśród sanek to zdecydowanie metalowe - klasyczne modele:

- Metalowe sanki tradycyjne Teo&Gigi #801X

- Metalowe sanki tradycyjne POLSKA Sanki Premium Lux

Natomiast w ślizgach serwis widzi, że niesłabnącym zainteresowaniem klientów cieszą się modele:

- Plastikowe sanki ślizgi Prosperplast Race

- Plastikowe sanki ślizgi Prosperplast Hornet

Atak zimy: Łopaty do śniegu, skuwacze do lodu, odśnieżarki - to hity Allegro



- Podobnie sytuacja wygląda w kategorii sprzętu do odśnieżania, który jest kategorią stricte sezonową. Dlatego, od początku grudnia, gdy pojawiły się pierwsze opady obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania sprzętem i akcesoriami do odśnieżania. Największą popularnością pod kątem liczby sprzedanych sztuk cieszą się łopaty i skuwacze do lodu, a także odśnieżarki. Co więcej, z roku na rok oferta odśnieżarek jest na Allegro coraz bogatsza a klienci- także posiadający nieduże powierzchnie do odśnieżania - coraz częściej decydują się na odśnieżarkę elektryczną lub akumulatorową - opowiadają przedstawiciele Allegro.

Skrobaczki do szyb, pokrowce na samochód i...samochodowe przetwornice napięcia - ta kategoria rośnie na Allegro

Duże opadu śniegu powodują wzrost zainteresowania zimowymi akcesoriami motoryzacyjnymi fot. shutterstock

- Dodatkowo widzimy związane z opadami śniegu rosnące zainteresowanie akcesoriami motoryzacyjnymi tutaj prym wiodą skrobaczki, pióra wycieraczek, chemia zimowa (odmrażacze, zimowe płyny do spryskiwaczy) oraz dywaniki gumowe i pokrowce na samochód. Zaobserwowaliśmy także bardzo gwałtowny wzrost sprzedaży samochodowych przetwornic napięcia - dodaje Allegro.