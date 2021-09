Sektor e-commerce stoi przed wyzwaniami ambitnej polityki klimatycznej

Branża e-commerce należy do najdynamiczniej rozwijających się nie tylko z powodu zwiększonej popularności zakupów on-line, ale też częstych zmian trendów i kierunków rozwoju.

Pandemia wywołała boom na rynku kurierskim, ale również spowodowała, że dostawy kurierskie stały się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Sektor e-commerce stoi przed wielkimi wyzwaniami, ale i szansami związanymi z realizacją ambitnej polityki klimatycznej UE.

- Wśród nowych trendów na rynku e-commerce wymienia się m.in. personalizację potrzeb użytkowników, rozwój nowoczesnych narzędzi technologicznych dla potrzeb e-commerce (od zapewnienia wygodnych zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych po korzystanie ze sztucznej inteligencji), zieloną transformację, silver commerce (zadbanie o starsze pokolenie konsumentów) czy wreszcie social commerce (działalność polegającą na kupowaniu i sprzedawaniu w serwisach i aplikacjach społecznościowych) - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W czasie pandemii gwałtownie urósł rynek kurierski. Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie pozostawiają wątpliwości. W 2020 roku ten segment rynku, (e-commerce) zwiększył swoje przychody aż o 1 686,8 mln zł w stosunku do 2019 roku. Taki skok przełożył się na blisko 33-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 roku, przy 44,5-proc. tempie wzrostu. Zwiększony popyt na usługi kurierskie szedł w parze z rosnącymi oczekiwaniami klientów, domagających się jeszcze szybszych, wygodniejszych i bezpiecznych dostaw. Logistyka z funkcji dość służebnej w stosunku do całego procesu zakupowego, stała się sercem e-commerce.

- Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku e-commerce. Paczki z tej kategorii stanowią już ponad 60 proc. wszystkich obsługiwanych przez nas przesyłek. Rozwój tej branży stawia przed operatorami kurierskimi nowe wyzwania, a co za tym idzie potrzebę wdrażania innowacji i zautomatyzowanych procesów zaprojektowanych według potrzeb klienta. Doskonale znamy naszych odbiorców. Prowadzimy regularne badania satysfakcji i właściwie określamy nasze priorytety. Wśród nich są: najwyższa terminowość doręczeń, jakość obsługi klienta, bezpieczeństwo, możliwość samodzielnego zarządzania dostawą, czy dostosowanie formy doręczenia do stylu życia odbiorców - mówi dr Anna Kania - Okieńczyc - Vice President, Marketing and Custromer Experience Director DHL Parcel Polska.

Przeczytaj także: Allegro wspiera cyfrową transformację poprzez zachęcanie do zakupów online

Wyzwania branży