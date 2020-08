Sendit: Rozwój dostaw do punktu spowalniają jedynie czynniki technologiczne

Z usługi przesyłki do punktu korzysta ponad 60 proc. kupujących przez internet. Fot. Shutterstock

Z roku na rok istotnie zmieniają się preferencje konsumenckie dotyczące modelu dostarczenia zamówionego towaru. Z raportu Gemiusa pt. „E-commerce w Polsce 2020”, po raz pierwszy w historii tego badania, dostawa przesyłki do punktu wskazywana była częściej niż dostawa kurierem bezpośrednio do pracy lub do domu. Zdaniem Wojciecha Klibera, wiceprezesa Sendit, umacnianie się dostaw do punktów w obszarze e-commerce będzie nadal trwało. - Jedynym czynnikiem spowalniającym wzrost udziału dostaw do punktu są wyzwania technologiczne, leżące po stronie e-sklepów w obszarach rozwiązań IT dla koszyków sklepowych – mówi.

Według raportu Gemiusa, na który powołuje się Sendit, z przesyłki kurierskiej „do drzwi” korzystało 55% użytkowników, a z przesyłki do punktu ponad 60% użytkowników. Do samych maszyn paczkowych zamawia 61% respondentów, a grupę tę powiększają osoby korzystające z punktów detalicznych (jak np. placówki Poczty Polskiej, sieci partnerskie, w tym Żabka, Orlen, Ruch, Kolporter i inne).

- Można prognozować, że umacnianie się dostaw do punktów w obszarze e-commerce będzie nadal trwało. Obecnie już 68% użytkowników wskazuje, że dostępność dostawy do maszyn paczkowych jest dla nich czynnikiem motywującym do zrobienia zakupów, a 39% badanych wskazało na możliwość dostawy do sieci partnerskich. Podobne tendencje obserwujemy w ramach oferowanych przez nas rozwiązań osadzonych chociażby w ramach serwisu OLX.pl, gdzie oferowane za naszym pośrednictwem dostawy do punktów odbioru Poczty Polskiej i InPostu bardzo dynamicznie przyrastają z tygodnia na tydzień. Jedynym czynnikiem spowalniającym wzrost udziału dostaw do punktu są wyzwania technologiczne, leżące po stronie e-sklepów w obszarach rozwiązań IT dla koszyków sklepowych – mówi Wojciech Kliber.

W związku z rozkwitem handlu online, dużym wyzwaniem dla branży kurierskiej stała się obsługa zwiększonej, z dnia na dzień, liczby zamówień i szybkie dostosowanie biznesów do nowych warunków. Nagły wzrost liczby przesyłek nie wpłynął jednak na pogorszenie się jakości usług kurierskich czy terminowość dostaw.

- Ostatnie miesiące nie tylko na nas wymusiły konieczność przeorganizowania sobie życia i cyklu dnia – z ogromnym uznaniem trzeba również zauważyć ogrom pracy, jaką przewoźnicy włożyli w dostosowanie się do sytuacji i wprowadzenie działań niezbędnych, aby klient końcowy nie odczuł negatywnych skutków pandemii. Biorąc pod uwagę średnią terminowość dostaw, a więc uwzględniając przesyłki międzynarodowe, paletowe oraz wszelkie inne dostarczane w terminie późniejszym niż „na następny dzień”, w kwietniu 2020 roku przesyłka wędrowała od rąk nadawcy do rąk odbiorcy przez średnio 1,78 dnia, gdzie ta sama podróż w kwietniu 2019 trwała 1,83 doby – dodaje Wojciech Kliber.

Według badania Gemius, liczba Polaków kupujących w internecie rośnie z roku na rok. Obecnie zakupy online robi aż 73% konsumentów (w porównaniu do 2019 roku liczba ta wzrosła o 11 punktów procentowych), a głównymi czynnikami wpływającymi na ich atrakcyjność są m.in. dostępność produktów 24/7, bogata oferta e-sklepów, dogodny i elastyczny proces płatności oraz szeroko rozumiana wygoda.

Polski e-commerce rośnie w tempie 18% rocznie i należy do najszybciej rozwijających się w Europie. W ciągu najbliższych kilku lat jego wartość może wynieść nawet 80 mld zł. Głównymi czynnikami motywującymi do zakupów online są niezmiennie całodobowa dostępność (82%), wygoda rozumiana jako możliwość zrobienia zakupów bez konieczności odwiedzenia sklepu stacjonarnego (78%) oraz nieograniczony czas na wybór pożądanego produktu (72%).