Sephora na EEC: E-commerce musi agregować trendy

Zdaniem przedstawiciela Sephory, e-commerce jest tym kanałem, który musi agregować trendy, wstrzelić się w nie, a jedynie za nimi podążać.

Jak rosnąć w e-commerce

- Pandemia przyspieszyła proces adaptacji cyfrowej. Klienci którzy już są online, wciąż tam kupują. Ta sprzedaż w stosunku do 2020 roku wzrosła o 4-5 pp. Możemy rozwijać e-commerce organicznie, ale w końcu natrafimy na szklany sufit. Rozszerzenie asortymentu to z kolei duże koszty. Jak więc zwiększać sprzedaż? Po pierwsze, poprzez platformy marketplace. Mamy Allegro, Amazona, Ebay, Shopee i innych. Jest w czym wybierać. Drugą ścieżką może być stworzenie wewnętrznego markeplalace'u, gdzie zapraszamy innych handlowców i pobieramy od nich prowizje. Tak sprzedaż rozwija m.in. Empik czy Decathlon. My z kolei nawiązaliśmy partnerstwo z Zalando. Platformy markeplace to duży kawałek e-commerce'owego tortu. Kolejna rzecz to sprawna logistyka. Ostatnia mila będzie obszarem bitwy o klienta - uważa Jakub Gierszyński.

Jak e-commerce odpowiada na potrzeby klienta

- Wciąż kluczowym trendem pozostaje personalizacja, czyli dostosowywanie treści do użytkownika. To wpływa na współczynnik konwersji i lojalizuje klienta. Na potrzeby konsumentów trzeba odpowiadać także wygodną cyfrową ścieżką zakupową. Mamy narzędzia mobilne, aplikacje - tam klient powinien znaleźć to, czego szuka - inspiracje, kontent. Jako firma zachęcamy w ten sposób do zakupów oraz budujemy markę, która jest atrakcyjna. Gdy w czasie pandemii sklepy stacjonarne były zamknięte, konsultantki Sephory udzielały porad na czacie. Efekt? Dużo wyższa konwersja. Innym trendem, w którym się realizujemy jest social commerce, w ramach którego mamy m.in. takie usługi, jak Sephora TV czy My Sephora Beauty Party. W ten sposób pozyskujemy lojalnych klientów - tłumaczył Jakub Gierszyński.