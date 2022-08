Sephora zwiększa magazyn pod rosnący biznes online

Nowy magazyn ma 7 tys. mkw. System regałów zawiera ponad 40 000 miejsc do przechowywania 20 000 artykułów i czteropoziomową wieżę do komplementacji zamówień. Docelowo istnieje możliwość przygotowania i wysyłki do 50 000 paczek dziennie. Planowana jest również automatyzacja procesu pakowania.

Powierzchnia magazynowa została optymalnie zaprojektowana pod kątem szybko rosnącego biznesu online firmy SEPHORA – wyjaśniła Julia Boers, prezes ds. produktów konsumenckich w Arvato Supply Chain Solutions.

Spółka zainwestowała w nowe rozwiązania 3,3 miliona euro.

SEPHORA od 2021 roku współpracuje z Zalando, co spowodowało

wzrost wolumenu europejskich zamówień e-commerce w SEPHORA.

Arvato obsługuję wysyłki produktów Sephory na rynki niemiecki i asutrsiacki od 2018 roku. W magazynie w Dueren, Arvato zarządza też zapasami i zwrotami.

Arvato obsługuję magazyny Sephory także w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Polsce i Turcji.