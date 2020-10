Serwis Allegro odwiedza 76% użytkowników Internetu w Polsce

Według badań Gemiusa Allegro.pl jest najbardziej rozpoznawalną marką sektora e-commerce w Polsce. Na dzień 30 czerwca 2020 roku platforma ecommerce należąca do Grupy liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117.000 sprzedawców, co

skutkowało średnio 32 mln transakcji miesięcznie w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 roku.

Serwis Allegro.pl odwiedza średnio ok. 20 mln użytkowników Internetu miesięcznie, co stanowi odpowiednik 63% obywateli polskich w wieku 16 lat i więcej oraz 76% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych ecommerce i znajduje się w pierwszej setce stron internetowych na świecie pod względem liczby odwiedzin miesięcznie.

Za pośrednictwem należącej do Grupy platformy e-commerce sprzedawcy oferują towary w wielu kategoriach takich jak: motoryzacja, dom i ogród, książki, multimedia, kolekcje i sztuka, moda i obuwie, elektronika, dziecko, zdrowie i uroda, sport i turystyka oraz supermarket.

Sprzedawcy sprzedają kupującym przede wszystkim nowe produkty na platformie e-commerce Grupy w modelu biznesowym B2C. Model biznesowy C2C stanowił 3,5% przychodów netto Grupy za okres

dwunastu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku.